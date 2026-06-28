La avaricia: El pozo sin fondo de la pantalla y el valor de recuperar el control

Los mercaderes del enganche

Para entender por qué corremos como Pajóm, hay que desarmar el modelo de negocios de quienes diseñan las aplicaciones que usamos todos los días. En Silicon Valley están obsesionados con un término en inglés: “engagement” que significa "compromiso", pero en el mundo de la tecnología es, sencillamente, el índice de enganche o secuestro de tu atención.