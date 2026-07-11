Sebastián Villa volvería a Boca: el acuerdo millonario para concretar su regreso

Resumen para apurados
- Boca Juniors acordó comprar el pase de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia por 6,5 millones de dólares para reforzar su delantera tras tres años de su partida.
- El delantero de 30 años firmará por cuatro temporadas tras la revisión médica. Villa regresa luego de su polémica salida de Boca debido a causas por violencia de género.
- La llegada de Villa, sumada a otros refuerzos, busca consolidar el ataque de Boca de cara al torneo local. Su retorno genera expectativa por su rendimiento deportivo.
Después de tres años, Sebastián Villa está a un paso de volver a vestir la camiseta de Boca. La dirigencia "Xeneize" alcanzó un acuerdo con Independiente Rivadavia para comprar el pase del delantero colombiano, quien regresará al club luego de su conflictiva salida en medio de las causas judiciales que afrontó por violencia de género y abuso.
Según informó el periodista Leandro "Tato" Aguilera, Boca desembolsará alrededor de 6,5 millones de dólares para quedarse con el atacante de 30 años. Villa viajará en las próximas horas a Buenos Aires, donde deberá superar la revisión médica antes de firmar un contrato que, en principio, tendrá una duración de cuatro temporadas.
El colombiano viene de destacarse con la camiseta de Independiente Rivadavia y fue una de las principales figuras del equipo mendocino durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su rendimiento volvió a despertar el interés de Boca, que decidió avanzar en las negociaciones para reforzar el ataque del plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
Los números de Villa en su primera etapa en Boca
Villa conoce perfectamente el mundo Boca. Durante su primer ciclo disputó 172 partidos oficiales, convirtió 29 goles y repartió 32 asistencias. Además, conquistó siete títulos y utilizó durante gran parte de su estadía la camiseta número 22. Ahora, tres años después de su salida, tendrá una nueva oportunidad en el club de La Ribera.
El delantero se transformará en una de las principales incorporaciones de Boca en el mercado de pases. El "Xeneize" ya sumó a Leandro Lozano y también mantiene un acuerdo de palabra por el arquero colombiano Álvaro Montero. Con Villa, Arruabarrena incorporará una pieza conocida y de experiencia para potenciar el frente ofensivo.