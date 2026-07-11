DeportesFútbol

Sebastián Villa volvería a Boca: el acuerdo millonario para concretar su regreso

El "Xeneize" llegó a un entendimiento con Independiente Rivadavia por el delantero, que viajará a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar el contrato.

REGRESO. Sebastián Villa volverá a Boca después de tres años: el Xeneize acordó pagar alrededor de 6,5 millones de dólares por su pase.
REGRESO. Sebastián Villa volverá a Boca después de tres años: el "Xeneize" acordó pagar alrededor de 6,5 millones de dólares por su pase.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors acordó comprar el pase de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia por 6,5 millones de dólares para reforzar su delantera tras tres años de su partida.
  • El delantero de 30 años firmará por cuatro temporadas tras la revisión médica. Villa regresa luego de su polémica salida de Boca debido a causas por violencia de género.
  • La llegada de Villa, sumada a otros refuerzos, busca consolidar el ataque de Boca de cara al torneo local. Su retorno genera expectativa por su rendimiento deportivo.
Resumen generado con IA

Después de tres años, Sebastián Villa está a un paso de volver a vestir la camiseta de Boca. La dirigencia "Xeneize" alcanzó un acuerdo con Independiente Rivadavia para comprar el pase del delantero colombiano, quien regresará al club luego de su conflictiva salida en medio de las causas judiciales que afrontó por violencia de género y abuso.

Según informó el periodista Leandro "Tato" Aguilera, Boca desembolsará alrededor de 6,5 millones de dólares para quedarse con el atacante de 30 años. Villa viajará en las próximas horas a Buenos Aires, donde deberá superar la revisión médica antes de firmar un contrato que, en principio, tendrá una duración de cuatro temporadas.

El colombiano viene de destacarse con la camiseta de Independiente Rivadavia y fue una de las principales figuras del equipo mendocino durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su rendimiento volvió a despertar el interés de Boca, que decidió avanzar en las negociaciones para reforzar el ataque del plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Los números de Villa en su primera etapa en Boca

Villa conoce perfectamente el mundo Boca. Durante su primer ciclo disputó 172 partidos oficiales, convirtió 29 goles y repartió 32 asistencias. Además, conquistó siete títulos y utilizó durante gran parte de su estadía la camiseta número 22. Ahora, tres años después de su salida, tendrá una nueva oportunidad en el club de La Ribera.

El delantero se transformará en una de las principales incorporaciones de Boca en el mercado de pases. El "Xeneize" ya sumó a Leandro Lozano y también mantiene un acuerdo de palabra por el arquero colombiano Álvaro Montero. Con Villa, Arruabarrena incorporará una pieza conocida y de experiencia para potenciar el frente ofensivo.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaSebastián VillaTorneo Clausura 2025Torneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal
1

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales
2

Motociclistas tucumanos fallecidos en Jujuy: conmovedoras despedidas en las redes sociales

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy
3

Investigan la tragedia que les costó la vida a los motociclistas tucumanos en Jujuy

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen
4

Lanzaron un nuevo partido provincial: quiénes lo lideran y qué proponen

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026
5

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

Ranking notas premium
A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
1

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña
2

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles
3

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
5

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Más Noticias
Murió Carlos Cacho Valdez, el hombre que hizo del rugby una forma de vida y marcó para siempre a Tucumán

Murió Carlos "Cacho" Valdez, el hombre que hizo del rugby una forma de vida y marcó para siempre a Tucumán

El tucumano que preparó a Kansas, el ugandés que canta cumbia y una despedida de soltera: historias del sexto banderazo en Estados Unidos

El tucumano que preparó a Kansas, el ugandés que canta cumbia y una despedida de soltera: historias del sexto banderazo en Estados Unidos

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

Viajó al Mundial sin entrada, terminó en un palco VIP y se sacó fotos con casi toda la Selección argentina

Viajó al Mundial sin entrada, terminó en un palco VIP y se sacó fotos con casi toda la Selección argentina

Adiós a una leyenda: murió Antonio Rattín, el eterno capitán de Boca y de la Selección Argentina

Adiós a una leyenda: murió Antonio Rattín, el eterno capitán de Boca y de la Selección Argentina

“Estaré siempre agradecida”: el dato íntimo que reveló Shakira sobre su relación con Kylian Mbappé

“Estaré siempre agradecida”: el dato íntimo que reveló Shakira sobre su relación con Kylian Mbappé

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Comentarios