Libres del Sur reunió a más de 500 dirigentes y llamó a la unidad con críticas al Gobierno nacional

Entre los asistentes estuvieron el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral; el subinterventor del organismo y referente del Peronismo 26 de Julio, Eloy Del Pino; Roxana Quinteros, de la Corriente 17 de Agosto y la UTEP; Leandro Parajón, de Pueblo Unido; Domingo Rodríguez, de Rompiendo Cadenas; Diego Jiménez, de Somos; Rafael Salas, de la Corriente Martín Fierro; el presidente del Partido Socialista, José Vera; el legislador Ernesto Gómez Rossi; el concejal Gastón Gómez; la doctora Florencia Guerra y la secretaria de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social,