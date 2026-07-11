Política

Libres del Sur reunió a más de 500 dirigentes y llamó a la unidad con críticas al Gobierno nacional

El espacio encabezado por Federico Masso organizó un locro patrio, donde dirigentes de distintos sectores rcuestionaron la gestión de Javier Milei.

FOTO PRENSA LIBRES DEL SUR
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Libres del Sur reunió a 500 dirigentes en Tucumán por el Día de la Independencia para convocar a la unidad popular frente a las políticas del presidente Javier Milei.
  • El encuentro en el Club Huracán BB rescató el valor histórico del 9 de Julio para rechazar el ajuste nacional, contrastándolo con la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.
  • Este acto busca consolidar un frente de partidos y organizaciones sociales como alternativa política frente al rumbo económico y social que promueve el gobierno nacional.
Resumen generado con IA

En el marco de las actividades por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, Libres del Sur realizó un locro patrio en el Club Huracán BB, encuentro que reunió a más de 500 dirigentes políticos y sociales y que tuvo un marcado tono de convocatoria a la unidad, además de fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional.

La actividad fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social y referente de Libres del Sur, Federico Masso, y contó con la participación de representantes de distintas organizaciones políticas y sociales. 

Durante el encuentro, los distintos oradores coincidieron en destacar el significado histórico del 9 de Julio de 1816 y trazaron un paralelismo entre aquel proceso independentista y el escenario político actual. 

En sus intervenciones remarcaron que la declaración de la independencia fue posible en un contexto internacional adverso gracias a la decisión de los congresales de romper los vínculos con España y con toda forma de dominación extranjera.

En ese marco, los dirigentes sostuvieron que es necesario "defender la Patria" frente a políticas que, según afirmaron, afectan a las provincias y debilitan el rol del Estado. También plantearon la necesidad de fortalecer la unidad de los sectores populares como respuesta al contexto económico y social.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Masso, quien centró su discurso en críticas a la administración del presidente Javier Milei. El funcionario sostuvo que el Gobierno nacional "ha decidido abandonar al pueblo" y cuestionó las políticas dirigidas hacia los trabajadores, jubilados, las provincias, la salud y la educación públicas.

Al mismo tiempo, reivindicó la gestión que lleva adelante el gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán y planteó que existe "otro camino posible", basado en un modelo que priorice la protección social y el desarrollo provincial.

"Frente al modelo del abandono hay otro camino posible. Un modelo que proteja y acompañe a nuestra gente, especialmente a quienes más lo necesitan, y que defienda los intereses de todos los tucumanos. Es el camino que elegimos en Tucumán junto al gobernador Osvaldo Jaldo", expresó Masso.

El dirigente también convocó a consolidar la unidad de los distintos espacios políticos y sociales que integran el campo popular y llamó a construir una alternativa "con amplitud, coraje y decisión", al considerar que ese es el desafío político de cara a la nueva etapa.

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Entre los asistentes estuvieron el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral; el subinterventor del organismo y referente del Peronismo 26 de Julio, Eloy Del Pino; Roxana Quinteros, de la Corriente 17 de Agosto y la UTEP; Leandro Parajón, de Pueblo Unido; Domingo Rodríguez, de Rompiendo Cadenas; Diego Jiménez, de Somos; Rafael Salas, de la Corriente Martín Fierro; el presidente del Partido Socialista, José Vera; el legislador Ernesto Gómez Rossi; el concejal Gastón Gómez; la doctora Florencia Guerra y la secretaria de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social,

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