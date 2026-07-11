Libres del Sur reunió a más de 500 dirigentes y llamó a la unidad con críticas al Gobierno nacional

Resumen para apurados
- Libres del Sur reunió a 500 dirigentes en Tucumán por el Día de la Independencia para convocar a la unidad popular frente a las políticas del presidente Javier Milei.
- El encuentro en el Club Huracán BB rescató el valor histórico del 9 de Julio para rechazar el ajuste nacional, contrastándolo con la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.
- Este acto busca consolidar un frente de partidos y organizaciones sociales como alternativa política frente al rumbo económico y social que promueve el gobierno nacional.
En el marco de las actividades por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, Libres del Sur realizó un locro patrio en el Club Huracán BB, encuentro que reunió a más de 500 dirigentes políticos y sociales y que tuvo un marcado tono de convocatoria a la unidad, además de fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional.
La actividad fue encabezada por el ministro de Desarrollo Social y referente de Libres del Sur, Federico Masso, y contó con la participación de representantes de distintas organizaciones políticas y sociales.
Durante el encuentro, los distintos oradores coincidieron en destacar el significado histórico del 9 de Julio de 1816 y trazaron un paralelismo entre aquel proceso independentista y el escenario político actual.
En sus intervenciones remarcaron que la declaración de la independencia fue posible en un contexto internacional adverso gracias a la decisión de los congresales de romper los vínculos con España y con toda forma de dominación extranjera.
En ese marco, los dirigentes sostuvieron que es necesario "defender la Patria" frente a políticas que, según afirmaron, afectan a las provincias y debilitan el rol del Estado. También plantearon la necesidad de fortalecer la unidad de los sectores populares como respuesta al contexto económico y social.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Masso, quien centró su discurso en críticas a la administración del presidente Javier Milei. El funcionario sostuvo que el Gobierno nacional "ha decidido abandonar al pueblo" y cuestionó las políticas dirigidas hacia los trabajadores, jubilados, las provincias, la salud y la educación públicas.
Al mismo tiempo, reivindicó la gestión que lleva adelante el gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán y planteó que existe "otro camino posible", basado en un modelo que priorice la protección social y el desarrollo provincial.
"Frente al modelo del abandono hay otro camino posible. Un modelo que proteja y acompañe a nuestra gente, especialmente a quienes más lo necesitan, y que defienda los intereses de todos los tucumanos. Es el camino que elegimos en Tucumán junto al gobernador Osvaldo Jaldo", expresó Masso.
El dirigente también convocó a consolidar la unidad de los distintos espacios políticos y sociales que integran el campo popular y llamó a construir una alternativa "con amplitud, coraje y decisión", al considerar que ese es el desafío político de cara a la nueva etapa.
Entre los asistentes estuvieron el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), Hugo Cabral; el subinterventor del organismo y referente del Peronismo 26 de Julio, Eloy Del Pino; Roxana Quinteros, de la Corriente 17 de Agosto y la UTEP; Leandro Parajón, de Pueblo Unido; Domingo Rodríguez, de Rompiendo Cadenas; Diego Jiménez, de Somos; Rafael Salas, de la Corriente Martín Fierro; el presidente del Partido Socialista, José Vera; el legislador Ernesto Gómez Rossi; el concejal Gastón Gómez; la doctora Florencia Guerra y la secretaria de Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social,