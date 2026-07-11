A todo o nada en Salta: Tucumán Central se juega su última vida en el Federal A ante Juventud Antoniana
El "Rojo" visita este domingo a las 15.30 al conjunto salteño en una final anticipada por la Zona Campeonato. El equipo de Walter Arrieta está obligado a ganar para mantener la ilusión, romper la malaria fuera de casa y llegar con chances a la fecha de cierre.
Resumen para apurados
- Tucumán Central visitará este domingo a Juventud Antoniana en Salta por el Torneo Federal A, obligado a ganar para mantener sus chances de clasificar a la Zona Campeonato.
- El equipo de Walter Arrieta, que aún no ganó de visitante, llega con bajas clave por lesiones y desvinculaciones, lo que obligó al DT a rearmar el once inicial para esta final.
- Un triunfo mantendrá viva la ilusión tucumana para la última fecha, en una jornada donde otros resultados del grupo también definirán su futuro en el certamen nacional.
No hay margen para el error. Tucumán Central afrontará este domingo uno de los partidos más trascendentales de la temporada cuando visite, desde las 15.30, a Juventud Antoniana de Salta por la 17ª fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A. El encuentro se disputará en el estadio Honorato Pistoia y contará con el arbitraje del sanjuanino Pablo Núñez.
Para el conjunto de Villa Alem el compromiso tiene características de final. Con apenas una jornada por delante después de este encuentro, el equipo dirigido por Walter Arrieta necesita sumar de a tres para mantenerse con posibilidades de acceder a la Zona Campeonato. Enfrente tendrá justamente a un rival directo en esa pelea, que llega con tres puntos de ventaja sobre los tucumanos.
Hasta aquí, uno de los principales déficits de Tucumán Central ha sido su rendimiento fuera de casa. El "Rojo" todavía no pudo ganar en condición de visitante y esa deuda explica en gran parte por qué arriba a esta instancia del torneo obligado a ganar para mantener vivas las esperanzas de clasificación. En Salta intentará romper esa racha en el momento más importante del campeonato.
Como si la dificultad del rival no fuera suficiente, Arrieta deberá afrontar el encuentro con un plantel disminuido por lesiones, suspensiones y bajas que fueron debilitando al equipo a lo largo del certamen. La delegación viajará el mismo domingo hacia Salta y lo hará con varias ausencias que obligaron al entrenador a rearmar el once inicial.
Entre las bajas más sensibles se encuentran los hermanos Agustín Smith y Matías Smith, además de Brahian Collante, tres futbolistas que habitualmente forman parte de la estructura del equipo. A ellos se suma la salida del delantero Benjamín Ruiz Rodríguez, quien dejó la institución para regresar a Graneros.
El plantel también sufrió otras pérdidas durante el desarrollo del campeonato. Ezequiel Martínez volvió a Atlético Concepción, Ramiro Alderete emigró a Deportivo Rincón, Daniel Gómez fue transferido a Almirante Brown y Franco Barrera continuó su carrera en Concepción FC. Todas estas salidas redujeron considerablemente las variantes con las que cuenta el cuerpo técnico para afrontar la etapa decisiva del torneo.
Frente a este panorama, Walter Arrieta apostará por los jugadores disponibles para intentar dar el golpe en Salta. En relación con el equipo que viene de perder frente a Sol de América, realizará tres modificaciones: Rodrigo Palomino reemplazará a Matías Smith, Guillermo Abregú ingresará por Brahian Collante y Matías Perdigón ocupará el lugar de Felipe Estrada.
De esta manera, Tucumán Central formará con: Daniel Moyano; Lautaro Herrera, Patricio Krupoviesa, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Rodrigo Palomino, César Abregú, Lucas Sánchez, Matías Perdigón y Guillermo Abregú; Clarín Valentín Montenegro.
Como alternativas estarán: Néstor Tonini, Gabriel Ríos, Ronaldo Romero, Carlos Cisneros, Tomás Delgado, Rodrigo Abregú, Sebastián Argañaraz y Kevin Romero.
Del otro lado estará un Juventud Antoniana que también afronta un partido determinante. El conjunto salteño buscará aprovechar la localía para ampliar la ventaja sobre un rival directo y dar un paso importante hacia la clasificación. Con tres puntos más que Tucumán Central, sabe que una victoria lo dejaría muy bien perfilado de cara a las últimas fechas.
Además del encuentro en Salta, la 17ª fecha tendrá otros tres partidos que también pueden resultar decisivos en la pelea por la clasificación. Desde las 15, Sol de América de Formosa recibirá a Boca Unidos de Corrientes. A las 15.30, Bartolomé Mitre será local de Defensores de Puerto Vilelas, mientras que en La Banda, Sarmiento enfrentará a San Martín de Formosa, equipo que ya aseguró anticipadamente su clasificación a la Zona Campeonato.
Los resultados de esos encuentros serán seguidos con atención por el plantel tucumano, ya que pueden modificar por completo el panorama en la lucha por los últimos lugares disponibles para la siguiente instancia del Federal A.