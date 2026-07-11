A todo o nada en Salta: Tucumán Central se juega su última vida en el Federal A ante Juventud Antoniana

Hasta aquí, uno de los principales déficits de Tucumán Central ha sido su rendimiento fuera de casa. El "Rojo" todavía no pudo ganar en condición de visitante y esa deuda explica en gran parte por qué arriba a esta instancia del torneo obligado a ganar para mantener vivas las esperanzas de clasificación. En Salta intentará romper esa racha en el momento más importante del campeonato.