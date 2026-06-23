No era Antonito: la tierna aparición de Shakira en el partido de Argentina

Shakira anunció una sorpresa en el Mundial

El lanzamiento de “Dai Dai” dejó con ganas de más a miles de fanáticos de Shakira en el mundo, sobre todo a los latinoamericanos. Es que la canción fue originalmente lanzada en inglés para la apertura del Mundial. Pero este lunes la cantante confirmó que también saldrá la versión en español. “No solamente eso, sino que voy a estrenarlo en el partido de Colombia mañana”, dijo, en referencia al partido de este martes. “Es una gran sorpresa que les tenía”, agregó con una gran sonrisa.