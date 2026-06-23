No era Antonito: la tierna aparición de Shakira en el partido de Argentina

Resumen para apurados
- La cantante Shakira asistió al partido de Argentina en el Mundial 2026 junto a su hijo Milan para anunciar el estreno de la versión en español de su tema mundialista 'Dai Dai'.
- Su aparición generó falsos rumores de romance tras un confuso enfoque televisivo. La cantante asistió para ver a Lionel Messi y promocionar su hit mundialista lanzado en inglés.
- El estreno de la versión en español de 'Dai Dai' durante el próximo partido de Colombia promete consolidar el éxito del tema y ampliar su impacto en el público latinoamericano.
El partido de la Selección Argentina contra Argelia en el Mundial 2026 contó con algunas presencias inesperadas. Una de ellas, y tal vez una de las más destacadas, fue la de Shakira. Las redes sociales de inmediato empezaron a hablar de ella tras los breves paneos en los que apareció en las pantallas gigantes. Pero un beso imprevisto llamó la atención entre el público.
La cantante colombiana llegó al encuentro con un objetivo fijo: anunciar el lanzamiento de una nueva versión de “Dai Dai”, su canción hecha para esta nueva edición de la Copa del Mundo. Pero su visita a un partido de Argentina automáticamente fue vinculada al pasado amoroso de Shakira: Antonio de la Rúa, de quien fue pareja por casi una década entre el 2000 y 2011.
Quiénes estaban con Shakira en el partido de Argentina
Las cámaras de transmisión enfocaron a Shakira más de una vez. La mayoría de las veces, las tomas fueron de breves segundos, tiempo que apenas alcanzó a la audiencia para reconocer que se trataba, efectivamente, de la cantante de “Ojos así”. Pero en una de las tomas, antes de que la cantante saludara a la cámara, apareció a su lado un hombre inclinándose hacia ella para besarla.
Aunque las especulaciones aparecieron, no tardaron en disiparse. Porque Shakira, lejos de estar blanqueando un romance o una reconciliación con alguna pareja, estaba acompañada por sus hijos. La cantante los eligió para asistir a un partido en el que jugaría Lionel Messi, uno de sus ídolos. Así, quien se abalanzaba sobre ella mirándola de cerca a la cara era su hijo mayor, Milan, de 13 años.
Shakira anunció una sorpresa en el Mundial
El lanzamiento de “Dai Dai” dejó con ganas de más a miles de fanáticos de Shakira en el mundo, sobre todo a los latinoamericanos. Es que la canción fue originalmente lanzada en inglés para la apertura del Mundial. Pero este lunes la cantante confirmó que también saldrá la versión en español. “No solamente eso, sino que voy a estrenarlo en el partido de Colombia mañana”, dijo, en referencia al partido de este martes. “Es una gran sorpresa que les tenía”, agregó con una gran sonrisa.
La artista también destacó lo mucho que le emocionaba ser parte del evento y presenciarlo con sus hijos. “Me emocionan tantas cosas: ver cómo lo está haciendo mi selección; ver cómo lo está haciendo Lucho Díaz; cómo Messi, a sus casi 40 años, es el mayor goleador de la historia de los mundiales”, dijo en un video que se publicó en redes sociales.
Por el momento, “Dai Dai” acumula 221 millones de reproducciones en el canal de Shakira VEVO en YouTube, con solo un mes de publicada. La presentación en vivo en la apertura de Estados Unidos –subida a los canales de Shakira y de la FIFA– tiene 40 millones de reproducciones más y solo 11 días de publicada.