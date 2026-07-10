Copa del Mundo

A su manera, España venció a Bélgica y habrá semifinal estelar contra Francia

Fiel a su estilo de paciencia infinita, la "Furia Roja" se impuso por 2 a 1 en Los Ángeles. Fabián Ruiz y Mikel Merino marcaron para el equipo de Luis de la Fuente, que supo golpear en los momentos justos y ya palpita un choque tremendo ante los galos.

HÉROE OTRA VEZ. Mikel Merino ingresó a los 86 minutos y marcó el gol del triunfo a los 88. En los octavos ante Portugal también le había dado la victoria a España en tiempo de descuento.
HÉROE OTRA VEZ. Mikel Merino ingresó a los 86 minutos y marcó el gol del triunfo a los 88. En los octavos ante Portugal también le había dado la victoria a España en tiempo de descuento. @sefutbol
Por Gonzalo Vera Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • España venció 2-1 a Bélgica en Los Ángeles por los cuartos del Mundial 2026 con un gol agónico de Merino y se clasificó a las semifinales, donde se enfrentará ante Francia.
  • El equipo de De la Fuente se puso en ventaja con un gol de Fabián Ruiz, sufrió el empate belga de De Ketelaere y selló el triunfo tras la lesión del arquero Thibaut Courtois.
  • La clasificación ratifica el poderío colectivo de España, que ahora protagonizará una semifinal estelar ante la velocidad de Francia, un duelo clave de estilos contrapuestos.
Resumen generado con IA

Las virtudes de España no son como las de Francia. En el equipo de Luis de la Fuente no aparece esa explosión, ese derroche de velocidad ni la excesiva abundancia de individualidades que suele mostrar el equipo francés. Sin embargo, la “Furia Roja” tiene otras bondades colectivas que terminan siendo igual de letales: la paciencia infinita, la capacidad de ocultar el golpe hasta el momento exacto en que decide darlo, y una polifuncionalidad inmensa en su plantel. Con esas armas, el combinado español logró destrabar un cruce durísimo ante Bélgica para meterse en las semifinales del Mundial 2026.

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Durante la primera media hora en Los Ángeles, el partido parecía completamente dormido. El ritmo era cansino, un monólogo de posesión que a España le sienta cómodo. Pero lo peligroso es que, bajo esa aparente pasividad, conserva intacta la capacidad para acelerar a fondo en un segundo y sacar un gol de la galera. Sucedió a los 29 minutos, en una ráfaga perfecta que inició Pedro Porro combinando con Lamine Yamal, continuó con un centro atrás para Dani Olmo y, tras la respuesta inicial de Thibaut Courtois, terminó en la red gracias a Fabián Ruiz, que sorprendió entrando al área sin que ningún defensor lo viera venir, y definió de primera sin dejar reaccionar al arquero del Real Madrid. España tiene esa maña: parece inofensiva, te va durmiendo con la pelota, pero de repente te despierta con un golpe de nocáut.

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El golpe y la respuesta

Bélgica sintió el impacto, pero reaccionó rápido. Al minuto 40, en una de las primeras excursiones a fondo en ataque por parte de los “Diablos Rojos”, llegó el empate transitorio. Timothy Castagne trepó por la banda derecha, sacó un centro preciso y Charles De Ketelaere anticipó a la defensa para mandar el balón al fondo de la red y poner fin al invicto de Unai Simón.

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En la segunda mitad, el trámite se volvió predecible pero cargado de una tensión tremenda. Es verdad que España monopolizó la pelota, pero cayó en una tenencia intrascendente y nunca logró someter a una Bélgica bien plantada. Los de Rudi García se abroquelaron atrás sin pasar grandes sofocones y, para colmo, asustaban de a ratos saliendo de contra con el vértigo y la velocidad de Jeremy Doku.  En la más peligrosa, el wing del Manchester City armó una pared con Kevin De Bruyne, y sacó un potente disparo que terminó golpeando la parte externa de la red del arco español. Por el mismo sector izquierdo vino la polémica de la jornada: tras un centro de Nicolas Raskin, Aymeric Laporte rechazó y la pelota dio en la mano de Rodri, pero el árbitro inglés Michael Oliver dejó seguir y el VAR nunca llamó.

La fortuna de España

El choque se dirigía hacia el alargue cuando la fortuna le sonrió por segunda vez en la tarde a los españoles. Tras la lesión del capitán belga Youri Tielemans en el precalentamiento, llegó otra mala noticia para los belgas: la lesión de Courtois. El arquero belga se fue al suelo a los 66 minutos con visibles molestias físicas y, tras intentar aguantar, tuvo que ser reemplazado por Senne Lammens a los 71. Esa baja terminó siendo la clave del desenlace.

Faltando apenas tres minutos para el cierre, cuando las piernas ya pesaban, la riqueza de la plantilla española volvió a inclinar la balanza. Pau Cubarsí probó desde media distancia y el joven Lammens cometió un error fatal al dar un rebote corto hacia el centro. Allí apareció Mikel Merino, que había ingresado dos minutos antes, para empujar la pelota y poner el 2-1 definitivo.

Fue, otra vez, la profundidad del plantel español la que inclinó la balanza: con los extremos como Yamal o Nico Williams apagados, apareció un mediocampista jugando de falso nueve. España no necesita brillar 90 minutos; le alcanza con un impacto bien dado en el momento justo.

Francia ya espera en semifinales. Deberá buscar resolver el pleito en los primeros rounds; enfrente tendrá al boxeador que mejor sabe esconder la mano.

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