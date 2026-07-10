A su manera, España venció a Bélgica y habrá semifinal estelar contra Francia

Durante la primera media hora en Los Ángeles, el partido parecía completamente dormido. El ritmo era cansino, un monólogo de posesión que a España le sienta cómodo. Pero lo peligroso es que, bajo esa aparente pasividad, conserva intacta la capacidad para acelerar a fondo en un segundo y sacar un gol de la galera. Sucedió a los 29 minutos, en una ráfaga perfecta que inició Pedro Porro combinando con Lamine Yamal, continuó con un centro atrás para Dani Olmo y, tras la respuesta inicial de Thibaut Courtois, terminó en la red gracias a Fabián Ruiz, que sorprendió entrando al área sin que ningún defensor lo viera venir, y definió de primera sin dejar reaccionar al arquero del Real Madrid. España tiene esa maña: parece inofensiva, te va durmiendo con la pelota, pero de repente te despierta con un golpe de nocáut.