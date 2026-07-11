Simoca vive su Fiesta de la Feria desde el mediodía hasta la noche

El partido de las 22 entre la Argentina y Suiza en el Mundial de fútbol en América del Norte marca el ritmo de la cartelera de espectáculos en sus distintas propuestas, con funciones adelantadas o atrasadas para prever el fanatismo deportivo.
Hay actividades que no se modifican, aunque contemplan lo que pasará en Kansas. Desde el mediodía, Simoca vivirá la segunda jornada de la 46° edición de la Fiesta Nacional de la Feria, con entrada libre y gratuita al predio Mercedes Sosa para compartir gastronomía y música popular hasta la noche, al punto que está prevista la instalación de una pantalla gigante para proyectar la contienda, con sorteos de camisetas y vouchers, para luego seguir con folclore.
Junto con la presencia de academias de danzas tradicionalistas y el clásico desfile de sulkys y agrupaciones gauchas, la cartelera artística anuncia las actuaciones en vivo de Los Nombradores del Alba, Los 4 de Salta, el Dúo Prado Helguero, Juan Carlos, Mansilla y su conjunto Ivoti, y Las 4 Cuerdas, entre otros, en un encuentro entre el folclore norteño con ritmos bailables.
En la capital, y también en una propuesta gratis, la movida folclórica comenzará con una clase de baile en sus distintos ritmos a las 17 en la plaza Temática (Congreso y San Lorenzo), organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Este espacio formativo estará a cargo del profesor Fredy Vaca.
La grilla anuncia que Karina estará hoy nuevamente en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con su repertorio romántico que hace eje en la mujer empoderada. Anoche, al cierre de esta edición, ya tomó contacto con el público tucumano y la segunda función de hoy se reprogramó en horario vespertino: comenzará a las 19.
Otras presentaciones
Dentro del circuito de peñas, a partir de las 21.30 y en todos los casos con proyección de la disputa de la selección, la grilla prevé que en La Escondida (Miguel Lillo 234) se presenten Bandeños, Ricardo Carrizo, Matheo Pereyra y El Repique, seguidos de la clásica Guitarreada Escondida con escenario abierto; mientras que en El Cardón (Las Heras 50) actuará Pedro Sisali con invitados especiales y en La Casa de Yamil (España 153) estará Willy Flores. El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) recibirá a Canto Sumaj, Daniel Saba, Fabio Toledo y Facundo Chasampi, con la conducción de Luis Sandoval.
San Pedro de Colalao se suma a la grilla de zambas y chacareras con una Fiesta Carpera que comenzará luego de que finalice la disputa futbolera, en una alternativa nocturna para vecinos y turistas que estén disfrutando del receso invernal en esa villa turística.