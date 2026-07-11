Simoca vive su Fiesta de la Feria desde el mediodía hasta la noche

Otras presentaciones

Dentro del circuito de peñas, a partir de las 21.30 y en todos los casos con proyección de la disputa de la selección, la grilla prevé que en La Escondida (Miguel Lillo 234) se presenten Bandeños, Ricardo Carrizo, Matheo Pereyra y El Repique, seguidos de la clásica Guitarreada Escondida con escenario abierto; mientras que en El Cardón (Las Heras 50) actuará Pedro Sisali con invitados especiales y en La Casa de Yamil (España 153) estará Willy Flores. El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) recibirá a Canto Sumaj, Daniel Saba, Fabio Toledo y Facundo Chasampi, con la conducción de Luis Sandoval.