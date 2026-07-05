Un policial musical con la estética del comic gótico

Dos detectives sumamente particulares investigan la desaparición de una valiosa corona dentro de un gran castillo. Lejos de encontrar un caso de rutina, se ven envueltos en un mundo donde convergen lo sobrenatural y lo cotidiano. Fantasmas, canciones y situaciones cómicas dinamizan la trama y la convierten en un juego policial en donde el espectador participa activamente para tratar de resolver el caso y descubrir al culpable.
“¿Quién es, dónde está?” es el estreno que hoy concretará el Teatro Estable de la Provincia, a las 18 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). Los socios de Club LA GACETA tienen el beneficio de 2x1 en entradas.
Sobre un texto original de Selva Cuenca, la versión dirigida por Indio Armanini se estructura como un musical para la familia, dentro del género policial con una marcada estética identificada con el cómic gótico, en una trama que integra actuación, música y danza para promover la imaginación, el juego y la intervención colectiva.
“Dentro de mi formación profesional, siempre estuvo presente el teatro para niños, no sólo en el rol de actor sino también en la dirección. A este trabajo lo vengo maquinando hace tiempo, pero no podía llevarlo a cabo por la complejidad que resulta producir un trabajo independiente en el contexto socioeconómico que estamos viviendo. Cuando se abrió la posibilidad de que los integrantes del Elenco del Estable pudieran presentar proyectos para ser producidos por el Ente, no dudé en hacerlo”, señala Armanini en diálogo con LA GACETA.
El director plantea una puesta humorística sobre “tres pilares fundamentales: la parte estética, lo musical y lo coreográfico”. En ese sentido, trabajó en conjunto con otras áreas y artistas del Estado. “Me enteré de que Claudio Gigena iba hacer un taller de realización escenográfica en el Ente, así que le propuse que fusionemos los proyectos para que lo que se construya sea la utilería y la escenografía de la obra y la incorporación de sus alumnos fue un acierto que está a la vista desde que se abre el telón. La composición musical es de Fernando Flores Blasco, que realizó un trabajo impecable con más de 40 minutos de música original”, describe.
El otro aporte fue el de la Escuela Taller de Danza. “Sumamos a los alumnos de tercer año al ensamble de la obra, y la verdad es que estoy muy conforme con el resultado que se dio, porque logramos integrar magistralmente al conjunto de bailarines con la trama de la obra”.
Otras propuestas
El teatro independiente tucumano suma su propia agenda para hoy. Dos grupos de los talleres de Sala Ross mostrarán sus trabajos del semestre, en funciones sucesivas en El Círculo de la Prensa (Mendoza 241).
En el turno de las 17 se presentará el grupo de niños con “Una misión de otro planeta”, bajo la dirección de Flor Melano, Agustina Sosa Cardozo y Vivi Perea, en una historia que apunta a conectar desde lo más humano frente a un mundo colmado por la tecnología, para que -esta vez- los más grandes aprendan de los más chicos.
La acción transcurre en una ciudad donde la tecnología no le deja espacio a los juegos presenciales. La llegada de seres de otros planetas da una nueva oportunidad a la diversión en una obra donde actúan. entre otros, Giovanni Sbrocco Tórtola, Catalina Soria, Manuel Terrazas, Isolina Chocobar, Juana Dimani y Camila Aizicson.
Loa adolescentes subirán a escena a las 20 con “Teatro de conquista”, en la cual dos compañías escénicas (una recién llegada desde Europa a América y otra integrada por criollos) compiten con el mismo objetivo: conquistar al Virrey desde el arte, para lo que apelan a picardías y talento. Con la dirección de Perea y Sol Tula, en el elenco figuran Mora Machado, Camila Apud, Juan Alonso, Agustina Lobo y Tomás García Alperovich.
Otra novedad es “No nací para no...”, interpretada por Maximiliano San Juan y Sofía Nuñez, donde se retrata a los protagonistas al regresar a sus casas: en la cocina, en el living, en el dormitorio. “Es el único espacio en donde la soledad está permitida. Lejos de la mirada ajena, pueden reconciliarse con lo que son y con lo que desean ser, porque durante la jornada laboral sus mentes parecen dividirse en dos: una parte, práctica y automática, atiende clientes, cobra, ordena y resuelve; la otra, más pequeña pero no menos persistente, escapa hacia un territorio íntimo donde sobreviven las ideas, las imágenes, los versos, los proyectos y las vidas que todavía esperan ser vividas”, describen.
El texto “intenta construir un conjunto de relatos que habitan la cotidianidad de dos artistas cuya principal fuente de trabajo no es el arte”. Son un vendedor de kiosco que sueña con aparecer en una portada de revista y una cajera de supermercado que escribe poesía sobre lo que busca y desea para acercarse a su propia verdad; en definitiva, “personas que sostienen una rutina laboral mientras, en silencio, alimentan otra identidad”.
“¿Qué escenas suceden por la cabeza de quienes pasan horas detrás del mostrador? ¿Qué historias se imaginan? ¿Qué recuerdos, deseos o reflexiones aparecen mientras el cuerpo continúa trabajando?”, son preguntas disparadoras de una obra que se estrenará a las 18 en formato Teatro de Living o Microteatro (dirección por mensaje privado al elenco).
Pedro Noli regresa a las 19 a la sala teatral La Colorida (Mendoza 2.955) con su biodrama “Barrio Viajantes”, un repaso de su infancia en esa zona de Yerba Buena donde los juegos y las aventuras de la década del 90 se mezclaban con las circunstancias familiares, dirigido por María José Medina.
“Cartas guardadas” es el espectáculo de narración oral escénica interpretado por Alejandra Jiménez, con dirección artística de Gabriel Argiró y dirección general de Claudio Ledesma, que se repondrá a las 20 en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124). “El relato se construye desde postales, recortes de diarios y papeles que van saliendo de una antigua caja de lata, que traen consigo una historia que quiere ser escuchada para pincelar la memoria colectiva tucumana memientras se indagan en la cotidianidad de la clase trabajadora, los oficios, el rol de las mujeres y la mirada combativa de la juventud estudiantil y obrera de los 60 y 70”, se anuncia.
A las 20.30, en La Sodería (Juan Posse 1.141), será la última función de “Mariposa de barro”, escrita y dirigida por Carolina Pereyra y protagonizada por Esperanza Medero (del grupo Inti Teatro). Se trata de una propuesta íntima y sensible que invita a seguir una historia atravesada por la búsqueda y la transformación, que surgió en las cátedras de Percepción y Diagramación Escénica y Dirección Teatral de la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UNT.
“Es una obra hecha con el barro de la vida, con el corazón en la mano y con la magia que solo el teatro vivo te puede dar”, anticipan.