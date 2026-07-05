Un policial musical con la estética del comic gótico

El director plantea una puesta humorística sobre “tres pilares fundamentales: la parte estética, lo musical y lo coreográfico”. En ese sentido, trabajó en conjunto con otras áreas y artistas del Estado. “Me enteré de que Claudio Gigena iba hacer un taller de realización escenográfica en el Ente, así que le propuse que fusionemos los proyectos para que lo que se construya sea la utilería y la escenografía de la obra y la incorporación de sus alumnos fue un acierto que está a la vista desde que se abre el telón. La composición musical es de Fernando Flores Blasco, que realizó un trabajo impecable con más de 40 minutos de música original”, describe.