Llega “Menguante”, una fusión del folclore latino con pop, afro, rock y jazz

- Llegar a la provincia que vio nacer a Mercedes Sosa es muy especial. Hemos crecido escuchando los paisajes de esta región en las canciones de Atahualpa Yupanqui. Ambos han sido referentes fundamentales en nuestra manera de entender la música popular latinoamericana y de acercarnos a la cultura tucumana. Es un honor formar parte del Julio Cultural Universitario en un momento tan especial para la provincia y para el país, en medio de las celebraciones por la Independencia y de la pasión con la que viven el fútbol.