Llega “Menguante”, una fusión del folclore latino con pop, afro, rock y jazz

Elena y la Orquesta Lunar es la presencia internacional del Julio Cultural Universitario. La formación de Costa Rica actuará por primera vez en Tucumán con “Menguante”, su proyecto de fusión musical que ya tiene una década y en el cual se reúne el folclore latinoamericano y de su país con influencias del jazz, del rock, del pop, de la música de cámara y de los ritmos de raíz africana para definir una identidad sonora única.
El grupo que encabeza su directora, fundadora y compositora Elena Zúñiga Escobar, y lo integran además Gerardo Mora, Fabián Arroyo, Allan Chinchilla, Sabah Halabi y Maristella Jiménez, con la producción de la gestor Nayubel Montero, se presentará esta tarde en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) en el horario especial de las 18, por el partido de la selección argentina contra Suiza en el Mundial. Cello, quatro venezolano, batería, percusión, piano, teclados y violín conforman el espectro musical, que contará con la presencia del canto.
“Hemos preparado un repertorio muy variado para que el público disfrute de la riqueza de sonidos inspirados en nuestros territorios tropicales. Somos el resultado de muchas mezclas y siempre pretendemos traspasar fronteras. Esta es la segunda vez que venimos a la Argentina (y es el debut en esta provincia) y lo hacemos con nuevas experiencias y futuras composiciones nacidas de las músicas populares y en su capacidad de nutrirse del intercambio entre culturas, que es también nuestra esencia”, remarca Zúñiga para LA GACETA.
- ¿Todo es fusión actualmente o hay espacio para los géneros puros?
- No buscamos mezclar por mezclar, sino hacer música con un lenguaje propio, donde cada influencia musical tenga un sentido y fluya de manera natural. De hecho, la fusión sólo puede existir por las tradiciones sólidas que la sostienen: nos parece importante conocerlas, respetarlas y aprender de ellas. Al final, las músicas populares viajan, mutan y es así como nacen nuevos géneros.
- Los músicos trabajan instrumentos de origen tanto americano como clásico europeo.
- La mayoría de los integrantes de la agrupación estudiamos en el conservatorio clásico; sin embargo, siempre hemos mantenido un pie en la academia y otro en la música popular, lo que al final nos da un sonido único. De alguna manera se esperaría que un chelo y un violín formaran parte de un cuarteto de cuerdas, pero no de un grupo de música latina y jazz, por ejemplo.
- ¿Hay un trabajo incluso pedagógico y de difusión en su propuesta?
- Sí. Todos nosotros somos tanto músicos como docentes. Además de los conciertos procuramos generar espacios de intercambio a través de talleres, conversatorios y encuentros con músicos y estudiantes. Es muy importante difundir la cultura de Centroamérica en la región latinoamericana y compartir una parte de nuestra identidad cultural. Nos acompaña todo el equipo de trabajo, incluyendo gestores y técnico. En esta ocasión también queremos visibilizar la importancia de estas labores que son fundamentales para sostener un proyecto musical independiente y hacer posible que nuestra música llegue a nuevos públicos.
- ¿Cuál es tu mirada sobre la Argentina?
- Siempre se nos ha presentado como un país con una identidad cultural muy fuerte y clara. Hemos crecido escuchando mucha de su música y leyendo a sus poetas. Algo que siempre nos llama la atención es la forma en la que el público argentino escucha, porque cada vez que damos un concierto recibimos comentarios profundos y detallistas. Hay una lectura atenta y sensible, que nos conmueve e inspira.
- ¿Qué saben de Tucumán?
- Llegar a la provincia que vio nacer a Mercedes Sosa es muy especial. Hemos crecido escuchando los paisajes de esta región en las canciones de Atahualpa Yupanqui. Ambos han sido referentes fundamentales en nuestra manera de entender la música popular latinoamericana y de acercarnos a la cultura tucumana. Es un honor formar parte del Julio Cultural Universitario en un momento tan especial para la provincia y para el país, en medio de las celebraciones por la Independencia y de la pasión con la que viven el fútbol.
Políticas en debate
En tanto, Montero encabezó ayer un Encuentro de Gestión Cultural con referentes tucumanos, para compartir experiencias y caminos en el quehacer de la práctica cotidiana. La reunión permitió intercambiar herramientas prácticas de resistencia artística y de difusión de propuestas independientes.
- ¿Cómo funciona la política cultural en Costa Rica desde lo institucional?
- El Ministerio de Cultura y Juventud de mi país elaboró una Política Nacional de Derechos Culturales (PNDC) en articulación con diversos sectores de la sociedad civil; estuvo en vigencia en 2013 y 2024, pero carecía de una ruta y programas de aplicación de los contenidos, y de su actualización para los años siguientes. En 2024 se realizó un proceso consultivo para proyectarlo para que se ejecute entre 2025 y 2034, pero aún ha concluido. Actualmente, desde la gestión institucional no se cuenta con una Política Cultural vigente.
- ¿Sobre qué bases articulás tu trabajo en la gestión?
- En las giras realizadas en los últimos años con la orquesta, se ha procurado hacer un equilibrio entre visitar ciudades para dar a conocer la música, fidelizar públicos y generar espacios de encuentros con artistas que propicien experiencias enriquecedoras a nivel creativo y musical. Para esto, resulta fundamental la vinculación con organizaciones y personas gestoras locales que han facilitado la logística, así como la comprensión de los lugares y contextos en los que se realizan las actividades.
“Eco latinoamericano”: encuentro en el teatro Alberdi
El folclore argentino, en sus distintas vertientes, tendrá su espacio esta tarde, desde las 18, en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con un concierto del que participarán la orquesta popular Rolando Chivo Valladares, Son del Mate y Kimsa Juy para presentar el recital “Eco latinoamericano”.
“Para nosotros es muy importante esta fecha con bandas amigas -señala Rony López, director de la Chivo Valladares-. Cada formación tendrá su parte del repertorio y luego nos juntaremos todos sobre el escenario para hacer temas en común. Vamos a empezar puntuales por el partido entre la Argentina y Suiza”.
El valor de la entrada tiene un sentido solidario, aclara López: “lo que se recaude será destinado a comprar insumos para la orquesta, como cuerdas o atriles, porque está desfinanciada; sólo tenemos mínimos recursos para cubrir parcialmente los haberes de los docentes que le enseñan música a 50 chicos en distintos instrumentos”. Dentro del programa -centrado en autores tucumanos y norteños- se presentarán obras nuevas en estreno y habrá un espacio de homenaje al recientemente fallecido Pato Gentilini.
Son del Mate está especializada en ritmos latinoamericanos y tiene 13 años de trayectoria; mientras que Kimsa Juy recorre la música andina y jujeña. Integrada actualmente por Camila Benítez, Agustina Benítez, Gonzalo Rodulfo, Silvia Camacho y José Luis Cala, el grupo fue consagrado ganador como mejor conjunto instrumental en el Pre Cosquín de 2025.