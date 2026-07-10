Jannik Sinner aplastó a Novak Djokovic y jugará la final de Wimbledon ante Zverev

Resumen para apurados
- Jannik Sinner venció a Novak Djokovic por triple 6-4 este viernes en Londres y jugará la final de Wimbledon contra Zverev, impidiendo que el serbio iguale el récord de Federer.
- El número uno dominó a un Djokovic desgastado tras jugar más de cinco horas en cuartos. Su rival, Zverev, accedió a su primera final en Londres al vencer al británico Féry.
- El domingo, Sinner buscará su quinto Grand Slam ante Zverev, a quien venció en los últimos nueve cruces, mientras el alemán intentará ser el primer campeón de su país desde 1991.
Jannik Sinner volvió a demostrar por qué ocupa el primer puesto del ranking mundial. El italiano, campeón vigente de Wimbledon, derrotó este viernes a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4 y se clasificó para la final del torneo londinense, donde buscará conquistar su segundo título consecutivo.
Sinner, de 24 años, dominó el encuentro de principio a fin y no le dio oportunidades al serbio, que a sus 39 años pretendía conseguir su octavo trofeo en el All England Club e igualar el récord masculino de Roger Federer. Además, Djokovic buscaba alcanzar su 25° título de Grand Slam, una marca que deberá seguir esperando.
“Increíble. Significa muchísimo para mí poder jugar una final más aquí. Es el torneo más especial que tenemos”, expresó Sinner después de una victoria que confirmó su gran presente sobre el césped.
El italiano también destacó la vigencia de su rival. “Lo que Novak sigue haciendo es increíble. Es una auténtica inspiración para la próxima generación”, aseguró.
Djokovic llegó condicionado por el esfuerzo realizado en los cuartos de final, donde necesitó cinco horas y 15 minutos para superar al canadiense Felix Auger-Aliassime en cinco sets. Frente a Sinner nunca consiguió encontrar respuestas y, tras la derrota, fue contundente en su análisis.
“Fue una auténtica paliza de las de antes. No pude hacer gran cosa”, reconoció el serbio, que dejó abierta la posibilidad de regresar al torneo: “Me gustaría volver a jugar al menos una vez más en Wimbledon”.
Pese a la eliminación, Djokovic se despidió con un nuevo récord. Con 107 triunfos, se convirtió en el jugador con más partidos ganados en el cuadro masculino individual de Wimbledon, superando los 105 de Federer.
En la final del domingo, Sinner enfrentará a Alexander Zverev, que eliminó al británico Arthur Féry por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4. El alemán, reciente campeón de Roland Garros, disputará por primera vez el partido decisivo en Londres después de no haber superado nunca los octavos de final en sus nueve participaciones anteriores.
“Este Grand Slam siempre ha sido el que más se me ha resistido y, de repente, estoy en la final de Wimbledon. Estoy increíblemente feliz”, señaló Zverev.
El número tres del ranking también resaltó el ambiente que se vivió en el estadio, pese a que la mayoría del público apoyaba a Féry, número 114 del mundo e invitado especial del torneo. “Sé que el 99,9% del estadio quería que Arthur ganara, pero aun así el ambiente fue sencillamente increíble”, afirmó.
Zverev buscará convertirse en el primer alemán en ganar el cuadro masculino de Wimbledon desde Michael Stich, campeón en 1991. Sin embargo, tendrá enfrente a un rival que llega con ventaja en los antecedentes: Sinner ganó los últimos nueve enfrentamientos entre ambos.
El italiano disputará su séptima final de Grand Slam y buscará el quinto título de su carrera. Ya ganó dos veces el Abierto de Australia, en 2024 y 2025, Wimbledon y el US Open en 2025. Hasta ahora, Roland Garros es el único de los cuatro grandes torneos que todavía se le resiste.