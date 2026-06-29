Jornada negra para los argentinos en Wimbledon: cinco derrotas en el debut

La derrota que más cerca estuvo de convertirse en una alegría fue la de Sebastián Báez. El bonaerense protagonizó una batalla de más de tres horas frente al alemán Jan-Lennard Struff, en un encuentro que cambió de dueño varias veces. Después de perder los dos primeros sets, reaccionó, igualó el marcador y llevó la definición al quinto parcial, donde finalmente cayó por 1-6, 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 y 5-7.