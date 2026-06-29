Jornada negra para los argentinos en Wimbledon: cinco derrotas en el debut
Sebastián Báez estuvo cerca de la remontada, Camilo Ugo Carabelli abandonó por lesión y Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Juan Manuel Cerúndolo también quedaron eliminados en una jornada sin triunfos para la delegación argentina en el All England Club.
Resumen para apurados
- Cinco tenistas argentinos quedaron eliminados en su debut en Wimbledon, Londres, este lunes, debido a la compleja adaptación al césped y complicaciones físicas.
- Báez rozó la remontada, Carabelli se retiró lesionado y Trungelliti, Tirante y Cerúndolo cayeron en partidos que ratificaron la histórica dificultad local sobre el césped.
- Tras este inicio adverso, las expectativas argentinas para evitar una despedida prematura del Grand Slam recaen en los tenistas restantes que aún deben debutar.
El estreno de los tenistas argentinos en Wimbledon dejó un saldo tan amplio como doloroso: cinco derrotas, una de ellas por retiro, y una jornada sin festejos en el césped del All England Club. La primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada resultó un desafío demasiado exigente para la Legión, que sufrió la adaptación a una superficie históricamente adversa.
La derrota que más cerca estuvo de convertirse en una alegría fue la de Sebastián Báez. El bonaerense protagonizó una batalla de más de tres horas frente al alemán Jan-Lennard Struff, en un encuentro que cambió de dueño varias veces. Después de perder los dos primeros sets, reaccionó, igualó el marcador y llevó la definición al quinto parcial, donde finalmente cayó por 1-6, 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 y 5-7.
También fue un debut complicado para Thiago Agustín Tirante, que disputó por primera vez el cuadro principal de Wimbledon. El platense no logró encontrar respuestas frente al sólido juego del húngaro Fabian Marozsan y quedó eliminado tras perder por 7-5, 6-3 y 6-4.
La mayor frustración del día la vivió Camilo Ugo Carabelli. El argentino parecía tener el partido bajo control frente al español Dani Mérida luego de quedarse con los dos primeros sets por 6-4 y 6-3. Sin embargo, comenzó a sufrir fuertes molestias físicas, perdió el tercero por 6-2 y decidió abandonar cuando caía 3-0 en el cuarto, dejando escapar una clasificación que parecía encaminada.
Marco Trungelliti también quedó muy cerca de avanzar. El santiagueño disputó un encuentro de enorme paridad frente al estadounidense Martin Damm, en el que apenas hubo dos quiebres de servicio durante todo el partido. La definición pasó por los desempates y allí la diferencia fue mínima: perdió en cuatro tie-breaks consecutivos y se despidió con parciales de 7-6, 6-7, 7-6 y 7-6.
La jornada argentina se completó con la derrota de Juan Manuel Cerúndolo, quien no pudo repetir el nivel que había mostrado semanas atrás en Roland Garros y cayó frente al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-4, 6-4 y 7-6.
El primer día de competencia dejó en evidencia una realidad que suele repetirse temporada tras temporada: el césped continúa siendo la superficie más compleja para los tenistas argentinos. La velocidad de la cancha, el bajo pique de la pelota y la escasa preparación específica antes del torneo vuelven a marcar diferencias frente a jugadores con mayor experiencia sobre esta superficie.
Con cinco eliminaciones en el debut, las esperanzas argentinas quedaron ahora depositadas en los representantes que todavía deben salir a la cancha en busca de cambiar la historia y sostener la presencia nacional en Wimbledon.