Pies fríos todo el tiempo: qué significa, por qué ocurre y cuándo preocuparse

Tener los pies helados es una sensación muchas veces incómoda que va más allá de un simple descuido con el abrigo. En ocasiones, ni siquiera el par de medias más grueso del cajón logra solucionar el problema. Aunque en la mayoría de los casos no representa un peligro, este síntoma puede esconder desde cuestiones físicas cotidianas hasta pequeñas alertas de nuestro cuerpo.