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Murió Tiago Pitthan, el hombre que organizó su propio funeral en vida para despedirse de sus seres queridos

El abogado brasileño se volvió viral al organizar una ceremonia de despedida mientras aún estaba vivo. Días después de ese encuentro, falleció y su historia volvió a generar impacto en las redes sociales.

Tiago Pitthan, el abogado que organizó su propio funeral antes de morir
Tiago Pitthan, el abogado que organizó su propio funeral antes de morir La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado brasileño Tiago Pitthan falleció de cáncer el 5 de julio en Campo Grande, tras hacerse viral por organizar su propio funeral en vida para despedirse de sus allegados.
  • Diagnosticado con cáncer avanzado en marzo, Pitthan reunió a más de mil personas en mayo para una emotiva celebración con música y arte, compartiendo su proceso en redes sociales.
  • Su historia promueve un debate global sobre la necesidad de naturalizar la muerte, romper tabúes en torno a enfermedades terminales y resignificar la forma de despedirse.
Resumen generado con IA

Tiago Pitthan, el abogado brasileño que se hizo conocido por organizar una emotiva ceremonia de despedida antes de morir, falleció a los 47 años tras luchar contra un cáncer de estómago. Su historia recorrió el mundo luego de que decidiera transformar el tramo final de su vida en un mensaje para reflexionar sobre la muerte y el valor de despedirse de los seres queridos.

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La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, espacio en el que el propio Pitthan había compartido durante meses el avance de su enfermedad y las decisiones que tomó para afrontar el diagnóstico.

Quién era Tiago Pitthan y por qué organizó un "funeral en vida"

El abogado, oriundo de la ciudad brasileña de Campo Grande, murió el domingo 5 de julio en el Hospital Cassems, después de atravesar un tratamiento contra un adenocarcinoma gástrico avanzado.

Semanas antes de su fallecimiento había protagonizado un evento que despertó un intenso debate en las redes sociales y los medios de comunicación: organizó un "funeral en vida" para reunirse con familiares, amigos e incluso personas que no conocía.

El encuentro, realizado el 30 de mayo en un antiguo almacén de una cervecería local, estuvo muy lejos de una despedida tradicional. Hubo música en vivo, con repertorio de bossa nova, samba y rock, artistas que pintaron acuarelas durante la celebración y un momento especialmente significativo en el que el propio Pitthan cumplió uno de sus deseos: tocar la guitarra frente a los asistentes.

Lo que inicialmente estaba pensado para unas 50 personas terminó reuniendo a más de mil participantes, convirtiéndose en un fenómeno viral.

El mensaje que dejó antes de morir

Tiago Pitthan explicó en distintas oportunidades que su objetivo era naturalizar las conversaciones sobre la muerte y romper el silencio que, según él, suele rodear a quienes reciben un diagnóstico terminal.

Durante su enfermedad sostuvo que muchas personas evitaban mencionar palabras como "cáncer", "muerte" o "funeral", mientras que él prefería nombrarlas con naturalidad para quitarles el peso del miedo.

Su historia comenzó en marzo de 2024, cuando, tras sufrir complicaciones digestivas durante un viaje, fue diagnosticado con un cáncer de estómago avanzado que posteriormente presentó metástasis en el intestino y el peritoneo.

En lugar de ocultar el proceso, eligió compartir cada etapa con sus seguidores y mostrar cómo atravesaba la enfermedad.

Horas antes de su fallecimiento publicó un último video de despedida en el que se mostró sereno y agradecido por la vida que había tenido.

En ese mensaje aseguró que estaba en paz y afirmó que todo había valido la pena, una reflexión que fue ampliamente compartida tras conocerse su muerte.

Una despedida fiel a su manera de vivir

De acuerdo con el deseo que había expresado en vida, Tiago Pitthan fue despedido con la misma ropa que había utilizado durante su ceremonia: una camisa tropical y un sombrero Panamá.

Sus familiares también señalaron que el velorio mantuvo el espíritu que él había imaginado: un encuentro rodeado de afecto, amigos y recuerdos, en sintonía con la forma en la que eligió transitar el final de su vida.

Con su historia, el abogado dejó instalada una conversación sobre nuevas formas de afrontar el final de la vida y la importancia de hablar abiertamente sobre la muerte, un tema que él buscó despojar de estigmas hasta sus últimos días.

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