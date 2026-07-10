Murió Tiago Pitthan, el hombre que organizó su propio funeral en vida para despedirse de sus seres queridos

Tiago Pitthan, el abogado brasileño que se hizo conocido por organizar una emotiva ceremonia de despedida antes de morir, falleció a los 47 años tras luchar contra un cáncer de estómago. Su historia recorrió el mundo luego de que decidiera transformar el tramo final de su vida en un mensaje para reflexionar sobre la muerte y el valor de despedirse de los seres queridos.