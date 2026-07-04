"Son todas mentiras": el contundente descargo de Sofi Martínez tras el gesto de Lionel Messi

Resumen para apurados
- La periodista Sofi Martínez desmintió rumores de conflicto con la selección tras recibir un saludo de Lionel Messi en la zona mixta del Mundial 2026 luego de avanzar a octavos.
- Surgieron versiones sobre una supuesta restricción para que Martínez contactara a los futbolistas. El gesto de Messi y el descargo de la cronista desactivaron las especulaciones.
- Este episodio cierra la polémica mediática y normaliza la relación entre el plantel de la Selección y los periodistas acreditados de cara a la fase eliminatoria del Mundial.
El saludo entre Lionel Messi y Sofi Martínez en la zona mixta, luego de la clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026, terminó por desactivar los rumores que habían circulado durante los últimos días. Después del encuentro con el capitán, la periodista hizo un fuerte descargo y negó rotundamente las versiones que la vinculaban con un supuesto conflicto con el plantel.
"Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden o tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", afirmó Martínez, visiblemente emocionada, al referirse al gesto que tuvo Messi antes de comenzar la entrevista.
â½ð Messi, entrevistado por Sofi MartÃnez, tirÃ³ un mensaje picante: "Si te miro, te miro; si te saludo, te saludo; total se van a quejar igual" ð pic.twitter.com/fIORvLLazk— Julian Epherra (@julianepherra8) July 4, 2026
La cronista explicó que decidió no responder públicamente a las especulaciones porque entendía que su trabajo hablaba por sí solo. "Sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen", sostuvo, antes de agradecer la actitud del capitán de la Selección.
"No tenía por qué hacerlo"
Martínez también destacó que Messi no estaba obligado a pronunciarse sobre el tema, pero igualmente decidió hacerlo con un gesto que, para ella, fue muy significativo. "No tiene por qué saludar como para aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que no hay ningún problema y que, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", expresó.
En los días previos al partido contra Cabo Verde habían circulado versiones sobre una supuesta restricción para que la periodista tuviera contacto con los futbolistas durante el Mundial. Sin embargo, el saludo público de Messi y las palabras posteriores de Sofi Martínez terminaron por desmentir esas especulaciones.