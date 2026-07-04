"Son todas mentiras": el contundente descargo de Sofi Martínez tras el gesto de Lionel Messi

"No tenía por qué hacerlo"

Martínez también destacó que Messi no estaba obligado a pronunciarse sobre el tema, pero igualmente decidió hacerlo con un gesto que, para ella, fue muy significativo. "No tiene por qué saludar como para aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que no hay ningún problema y que, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", expresó.