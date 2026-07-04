Copa del Mundo

"Son todas mentiras": el contundente descargo de Sofi Martínez tras el gesto de Lionel Messi

La periodista rompió el silencio luego del saludo del capitán argentino tras la clasificación frente a Cabo Verde y aseguró que nunca existió el supuesto conflicto.

DESCARGO. Son todas mentiras, aseguró Sofi Martínez después del saludo de Lionel Messi, un gesto que puso fin a los rumores sobre un supuesto conflicto entre ambos.
DESCARGO. "Son todas mentiras", aseguró Sofi Martínez después del saludo de Lionel Messi, un gesto que puso fin a los rumores sobre un supuesto conflicto entre ambos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La periodista Sofi Martínez desmintió rumores de conflicto con la selección tras recibir un saludo de Lionel Messi en la zona mixta del Mundial 2026 luego de avanzar a octavos.
  • Surgieron versiones sobre una supuesta restricción para que Martínez contactara a los futbolistas. El gesto de Messi y el descargo de la cronista desactivaron las especulaciones.
  • Este episodio cierra la polémica mediática y normaliza la relación entre el plantel de la Selección y los periodistas acreditados de cara a la fase eliminatoria del Mundial.
Resumen generado con IA

El saludo entre Lionel Messi y Sofi Martínez en la zona mixta, luego de la clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026, terminó por desactivar los rumores que habían circulado durante los últimos días. Después del encuentro con el capitán, la periodista hizo un fuerte descargo y negó rotundamente las versiones que la vinculaban con un supuesto conflicto con el plantel.

"Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden o tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", afirmó Martínez, visiblemente emocionada, al referirse al gesto que tuvo Messi antes de comenzar la entrevista.

La cronista explicó que decidió no responder públicamente a las especulaciones porque entendía que su trabajo hablaba por sí solo. "Sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen", sostuvo, antes de agradecer la actitud del capitán de la Selección.

"No tenía por qué hacerlo"

Martínez también destacó que Messi no estaba obligado a pronunciarse sobre el tema, pero igualmente decidió hacerlo con un gesto que, para ella, fue muy significativo. "No tiene por qué saludar como para aclarar nada. Y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar claro que no hay ningún problema y que, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", expresó.

En los días previos al partido contra Cabo Verde habían circulado versiones sobre una supuesta restricción para que la periodista tuviera contacto con los futbolistas durante el Mundial. Sin embargo, el saludo público de Messi y las palabras posteriores de Sofi Martínez terminaron por desmentir esas especulaciones.

Temas Mundial 2026 Lionel MessiSelección Argentina de fútbolCabo Verde
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Scaloni define el equipo para enfrentar a Cabo Verde y espera por su renovación

Scaloni define el equipo para enfrentar a Cabo Verde y espera por su renovación

LA GACETA, en Miami: improvisó un fogón a metros de una playa para llevar el asado argentino al Mundial

LA GACETA, en Miami: improvisó un fogón a metros de una playa para llevar el asado argentino al Mundial

LA GACETA, en Miami: una familia salteña vende empanadas para comprar entradas y alentar a la Selección

LA GACETA, en Miami: una familia salteña vende empanadas para comprar entradas y alentar a la Selección

“Me llamo Lionel por Messi”: los tucumanos que crecieron con el nombre del capitán

“Me llamo Lionel por Messi”: los tucumanos que crecieron con el nombre del capitán

Video: el inesperado encuentro entre Messi y Spider-Man que revolucionó las redes en pleno Mundial 2026

Video: el inesperado encuentro entre Messi y Spider-Man que revolucionó las redes en pleno Mundial 2026

Más visto en Mundial 2026
Arreglemos esto y que sea rápido
1

Arreglemos esto y que sea rápido

Messi tuvo un socio de lujo
2

Messi tuvo un socio de lujo

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive
3

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez
4

Con un contundente gesto, Messi puso fin a los rumores con Sofi Martínez

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: Tuvimos el corazón dividido
5

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo
6

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Más Noticias
Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Ahorro de energía: qué gasta menos, el aire acondicionado, el calefactor o el caloventor

Arreglemos esto y que sea rápido

Arreglemos esto y que sea rápido

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: Tuvimos el corazón dividido

La historia de una tucumana que vive el Mundial junto a su familia en Cabo Verde: "Tuvimos el corazón dividido"

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

El pueblo que en el Mundial 78 viajaba en camión para ver a la Selección y hoy tiene una cancha propia

Messi tuvo un socio de lujo

Messi tuvo un socio de lujo

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán redujo 7.535 empleados en dos años y medio

Comentarios