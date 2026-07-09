Cómo proteger tus fotos en Instagram para que no sean usadas por la nueva inteligencia artificial de Meta

La reacción de los defensores de la privacidad y los usuarios no se hizo esperar. Donald Campbell, de la organización por la justicia tecnológica Foxglove, describió en la BBC la medida como una "obvia receta para el desastre", advirtiendo sobre el daño que causan las imágenes alteradas sin el consentimiento de los individuos. Por su parte, la organización Privacy International criticó duramente la función, señalando que esto demuestra cómo las empresas ven las fotos de las personas como "materia prima para ser explotada". En las redes sociales, los usuarios calificaron la falta de aviso previo como "una bomba de privacidad a punto de estallar". Esta postura de Meta contrasta con la de empresas como OpenAI, que para su herramienta de video Sora exigía el consentimiento previo del usuario.