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Cómo proteger tus fotos en Instagram para que no sean usadas por la nueva inteligencia artificial de Meta

La empresa creadora de Facebook lanzó una plataforma para crear imágenes con IA. Cómo tenés que hacer para que no usen tus fotos de Instagram.

Muse Image incluye una función que permite a los usuarios utilizar las fotografías de cuentas públicas de Instagram de otras personas para generar contenido nuevo y alterado por IA.
Muse Image incluye una función que permite a los usuarios utilizar las fotografías de cuentas públicas de Instagram de otras personas para generar contenido nuevo y alterado por IA.
Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Meta lanzó este martes en EE.UU. Muse Image, una IA que permite usar fotos públicas de usuarios de Instagram sin su consentimiento para generar nuevo contenido.
  • La función está activa por defecto en cuentas públicas de adultos. Para evitarlo, se debe desactivar manualmente la opción de reutilización en los ajustes de Instagram.
  • Defensores de la privacidad critican el uso de fotos sin consentimiento. El caso marca un precedente que intensificará el debate ético y regulatorio sobre los datos y la IA.
Resumen generado con IA

Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, presentó este martes su nuevo generador de imágenes impulsado por inteligencia artificial llamado Muse Image. Esta herramienta permite transformar instrucciones de texto en imágenes como ya lo hacen algunas plataformas y representa un nuevo invento de la empresa para sumarse al boom de la IA.

Actualmente disponible para usuarios en Estados Unidos a través de la aplicación Meta AI, WhatsApp y las historias de Instagram, el lanzamiento de Muse Image se enmarca en una iniciativa más amplia de la compañía para integrar la inteligencia artificial en todas sus redes sociales, preparando incluso el terreno para un futuro generador de videos llamado Muse Video.

Qué es Muse Image, la nueva plataforma para generar imágenes con inteligencia artificial

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Sin embargo, el lanzamiento llegó con críticas. Muse Image incluye una función que permite a los usuarios utilizar las fotografías de cuentas públicas de Instagram de otras personas para generar contenido nuevo y alterado por IA. Por eso, esta herramienta está desatando una fuerte controversia en materia de privacidad. Especialistas alertan que cualquier adulto con un perfil público fue incluido de manera automática en esta función, sin recibir ningún tipo de notificación ni otorgar su consentimiento explícito para que sus fotos fueran utilizadas.

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La reacción de los defensores de la privacidad y los usuarios no se hizo esperar. Donald Campbell, de la organización por la justicia tecnológica Foxglove, describió en la BBC la medida como una "obvia receta para el desastre", advirtiendo sobre el daño que causan las imágenes alteradas sin el consentimiento de los individuos. Por su parte, la organización Privacy International criticó duramente la función, señalando que esto demuestra cómo las empresas ven las fotos de las personas como "materia prima para ser explotada". En las redes sociales, los usuarios calificaron la falta de aviso previo como "una bomba de privacidad a punto de estallar". Esta postura de Meta contrasta con la de empresas como OpenAI, que para su herramienta de video Sora exigía el consentimiento previo del usuario.

Cómo hacer para que tus fotos no sean usadas con inteligencia artificial

Desde Meta ya aclararon que las cuentas privadas y los perfiles de menores de 18 años están excluidos por defecto de esta nueva función y no pueden ser procesados. Sin embargo, si sos mayor de edad y tenés tu perfil público, tus fotos están expuestas.

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Para evitarlo, Meta habilitó una opción para darse de baja. A continuación, te presentamos un paso a paso para proteger tu información:

  • Abrí Instagram, hacé clic en tu perfil para acceder al menú de Ajustes.
  • Desplazate por las opciones hasta localizar la pestaña "Compartir y reutilizar".
  • Buscá la sección titulada "Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta".
  • Desactivá esta opción. Con este ajuste, tu contenido quedará protegido y no podrá ser manipulado por terceros a través de las funciones de IA de Meta.


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