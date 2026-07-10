Adiós a Bonnie Tyler, una voz que atravesó generaciones

Sobre esa melodía nació el clásico cántico: “Jugadores, la c… de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”. Es difícil establecer con precisión cuándo empezó a escucharse en las tribunas, pero desde fines de los años 80 y principios de los 90 se volvió una referencia del fútbol argentino.