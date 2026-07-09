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De qué murió Bonnie Tyler: el problema de salud que la obligó a alejarse de la música

La artista británica, autora de clásicos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, murió en Portugal. Su familia confirmó la noticia y despidió a una de las voces más reconocidas del pop y el rock.

Murió Bonnie Tyler a los 75 años: la voz de Total Eclipse of the Heart que también dejó su huella en el fútbol argentino
Murió Bonnie Tyler a los 75 años: la voz de "Total Eclipse of the Heart" que también dejó su huella en el fútbol argentino Vanguardia
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La cantante británica Bonnie Tyler murió a los 75 años en Portugal debido a complicaciones por una perforación intestinal, tras semanas internada en terapia intensiva.
  • La artista de Gales, famosa por 'Total Eclipse of the Heart', fue operada en mayo y estuvo en coma inducido, lo que motivó su reciente retiro de la actividad pública.
  • Su deceso conmueve al pop mundial. Deja un legado de 18 álbumes y una huella en el fútbol argentino, donde su tema «It's a Heartache» es un clásico himno de las tribunas.
Resumen generado con IA

El mundo de la música atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Bonnie Tyler, una de las cantantes británicas más influyentes de las últimas décadas. La artista falleció a los 75 años en Portugal, donde residía desde hacía algunos años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores de todo el mundo, que la recordaron por una carrera de casi cinco décadas y por canciones que marcaron a varias generaciones. En el mensaje difundido por sus seres queridos también pidieron respeto y privacidad para atravesar este difícil momento.

Bonnie Tyler había permanecido alejada de la actividad pública durante los últimos meses debido a problemas de salud, aunque hasta ahora no se conocían mayores detalles sobre la gravedad de su estado.

De qué murió Bonnie Tyler

De acuerdo con la información difundida por su familia y su entorno, Bonnie Tyler murió como consecuencia de las complicaciones derivadas de una perforación intestinal, una afección que había requerido una cirugía de urgencia en mayo pasado.

Tras la intervención, la cantante permaneció internada en el Hospital de Faro, en la región portuguesa del Algarve. Según informó su portavoz, durante ese período estuvo en coma inducido y, aunque logró salir de ese estado semanas después, continuó en terapia intensiva con pronóstico reservado hasta su fallecimiento.

La familia confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó el profundo dolor por la pérdida y agradeció las muestras de afecto recibidas.

Una carrera que dejó clásicos inolvidables

Nacida en Gales con el nombre de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler construyó una de las trayectorias más exitosas del pop y el rock internacional. Su consagración llegó en 1983 con "Total Eclipse of the Heart", una balada que alcanzó el primer puesto en numerosos países y que aún hoy continúa siendo uno de los mayores clásicos de la música.

A lo largo de su carrera también interpretó éxitos como "Holding Out for a Hero", "It's a Heartache", "If You Were a Woman (And I Was a Man)", "Here She Comes" y "Loving You's a Dirty Job (But Somebody's Gotta Do It)".

En total publicó 18 álbumes de estudio, recibió numerosos reconocimientos internacionales y fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su aporte a la música.

La canción de Bonnie Tyler que se convirtió en un himno de las hinchadas argentinas

Además de su legado musical, Bonnie Tyler dejó una huella inesperada en el fútbol argentino. Su éxito "It's a Heartache", publicado en 1977, sirvió de inspiración para uno de los cantos más populares de las tribunas.

Desde hace décadas, la melodía es utilizada por las hinchadas para interpretar el tradicional "Jugadores...", un cántico que se escucha en distintos estadios del país cuando los simpatizantes buscan exigir una reacción de sus equipos.

De esa manera, una de las canciones más emblemáticas de la artista trascendió los escenarios y pasó a formar parte del folklore futbolero argentino.

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