De qué murió Bonnie Tyler: el problema de salud que la obligó a alejarse de la música

Una carrera que dejó clásicos inolvidables

Nacida en Gales con el nombre de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler construyó una de las trayectorias más exitosas del pop y el rock internacional. Su consagración llegó en 1983 con "Total Eclipse of the Heart", una balada que alcanzó el primer puesto en numerosos países y que aún hoy continúa siendo uno de los mayores clásicos de la música.