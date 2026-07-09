Murió Bonnie Tyler a los 75 años: ¿cuál de sus canciones resuena en el fútbol argentino?

Nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Tyler construyó una de las carreras más sólidas y singulares de la industria musical. Aunque sus primeros pasos se dieron en la década de 1970 con éxitos como Lost in France, fue el lanzamiento de It’s a Heartache lo que la catapultó a los primeros puestos de las listas de ventas en Europa y Estados Unidos.