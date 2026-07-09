Wimbledon define a sus finalistas: Zverev busca confirmar su evolución y Djokovic quiere hacer historia ante Sinner
Las semifinales masculinas del Grand Slam londinense tendrán un choque entre generaciones, una revelación británica y el desafío de Djokovic por convertirse en el máximo ganador de títulos grandes de todos los tiempos.
Resumen para apurados
- Este viernes, el torneo de Wimbledon define en Londres a sus finalistas masculinos con los cruces de Djokovic-Sinner y Zverev-Fery en busca de la gloria deportiva.
- Djokovic busca su Grand Slam 25 frente al número uno Sinner, mientras que Zverev se mide ante la sorpresa local, Arthur Fery, el semifinalista con peor ranking desde 2008.
- Los cruces podrían consagrar a Djokovic como el máximo ganador de Majors de la historia, consolidar el recambio generacional de Sinner o catapultar a Zverev al número dos.
Wimbledon entra en su etapa decisiva y este viernes definirá a los protagonistas de la final masculina con dos semifinales que combinan presente, futuro e historia. El césped del All England Club será escenario de dos duelos con historias muy diferentes: por un lado, Alexander Zverev intentará confirmar el mejor momento de su carrera frente a la sorpresa local Arthur Fery; por el otro, Jannik Sinner y Novak Djokovic volverán a enfrentarse en un capítulo más de una rivalidad que marca el rumbo del tenis mundial. La jornada comenzará desde las 9.30, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.
Zverev y otra gran oportunidad
Alexander Zverev (3°) llega a las semifinales como uno de los grandes protagonistas del torneo. A sus 29 años, el alemán atraviesa la etapa más importante de su carrera después de conquistar Roland Garros, el primer Grand Slam de su trayectoria.
Durante mucho tiempo, el césped fue una superficie incómoda para el alemán, pero esta temporada logró transformar esa historia. En cuartos de final mostró una de sus mejores versiones sobre Wimbledon y eliminó al estadounidense Taylor Fritz (7°), uno de los especialistas en esta superficie.
Con 15 victorias en sus últimos 16 partidos, Zverev busca alcanzar su quinta final de Grand Slam y sumar otro capítulo a una temporada que ya lo ubicó entre los mejores del circuito. Además, una victoria ante Fery tendría un premio extra: desplazaría a Carlos Alcaraz del segundo puesto del ranking ATP y lo convertiría en el primer alemán en disputar la final de Wimbledon desde Michael Stich en 1994.
La gran sorpresa
Del otro lado estará Arthur Fery (114°), la gran revelación del campeonato. El británico de 23 años ingresó al cuadro principal gracias a una invitación y terminó protagonizando una de las historias más inesperadas del torneo.
Su recorrido ya es histórico: es el jugador con peor ranking en alcanzar las semifinales de Wimbledon desde 2008 y el primer tenista local en llegar a esta instancia desde que Andy Murray conquistó el título en 2016.
Fery llega después de eliminar al italiano Flavio Cobolli (10°) y buscará continuar con una campaña inolvidable. Será, además, su primer enfrentamiento oficial frente a Zverev, una oportunidad única ante uno de los jugadores más importantes del circuito.
Un duelo con historia
La otra semifinal tendrá frente a frente a dos generaciones del tenis. Jannik Sinner (1°), actual número uno del mundo con apenas 24 años, intentará defender la corona conquistada en Wimbledon 2025 y sumar su primer título de Grand Slam de la temporada.
El italiano busca convertirse en el primer jugador desde Roger Federer en defender con éxito el campeonato londinense en su primera oportunidad. Además, llega con un registro favorable ante Djokovic: le ganó cinco de sus últimos seis enfrentamientos, aunque el serbio se impuso en el único cruce de 2026, en las semifinales del Abierto de Australia.
Pero enfrente estará una leyenda que continúa persiguiendo récords. Novak Djokovic (9°), siete veces campeón en Wimbledon, disputará su decimocuarta semifinal en el torneo y establecerá una nueva marca en la Era Abierta.
El objetivo del serbio va mucho más allá de regresar a una final. Con 24 títulos de Grand Slam en su carrera, los mismos que la tenista Margaret Court, busca conquistar el número 25 para convertirse en el máximo ganador de majors de la historia en soledad.
A sus 39 años, Djokovic vuelve a estar ante una oportunidad que parecía imposible hace algunas temporadas: seguir escribiendo páginas en la historia del tenis. Del otro lado, Sinner intenta consolidar el dominio de una nueva generación que ya comenzó a desafiar a los grandes campeones.
Wimbledon se prepara para una jornada en la que el presente y el pasado volverán a encontrarse sobre el césped más prestigioso del mundo.