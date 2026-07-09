Wimbledon define a sus finalistas: Zverev busca confirmar su evolución y Djokovic quiere hacer historia ante Sinner

Wimbledon entra en su etapa decisiva y este viernes definirá a los protagonistas de la final masculina con dos semifinales que combinan presente, futuro e historia. El césped del All England Club será escenario de dos duelos con historias muy diferentes: por un lado, Alexander Zverev intentará confirmar el mejor momento de su carrera frente a la sorpresa local Arthur Fery; por el otro, Jannik Sinner y Novak Djokovic volverán a enfrentarse en un capítulo más de una rivalidad que marca el rumbo del tenis mundial. La jornada comenzará desde las 9.30, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.