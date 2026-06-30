El regreso de la reina: Serena Williams conmovió a Wimbledon en una batalla de más de dos horas

El segundo capítulo pareció sentenciar la historia de forma prematura cuando la joven australiana concretó un quiebre inmediato en el juego inaugural. Fue en ese momento de máxima adversidad cuando emergió el fuego sagrado de la exnúmero uno del mundo. Con el apoyo incondicional de una tribuna colmada que incluía a su esposo Alexis Ohanian y a sus hijas Olympia y Adira, Serena se aferró al partido con un orgullo descomunal. Recuperó la desventaja, batalló cada pelota como si fuera la última y forzó una definición por muerte súbita. En el desempate, tras salvar de manera magistral un punto de partido en contra a base de pura jerarquía, cerró el parcial por 8-6 para delirio de los espectadores.