Así se jugarán los cruces de playoffs que definirán los octavos de final de la Liga Tucumana

La actividad continuará el sábado con dos partidos de alto voltaje. Ñuñorco se medirá con Juventud Unida en la cancha de Almirante Brown, pero la atención estará centrada en el clásico entre Atlético Concepción y San Juan. Dos históricos del fútbol tucumano volverán a verse las caras en un encuentro que promete un gran marco de público en el estadio de All Boys y que tendrá un enorme valor, ya que el perdedor se despedirá del certamen.