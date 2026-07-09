Así se jugarán los cruces de playoffs que definirán los octavos de final de la Liga Tucumana

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol inicia este viernes sus playoffs en canchas neutrales para que 20 equipos definan, por eliminación directa, los últimos 10 cupos a octavos de final.
- Tras una dura fase regular, diez cruces directos decidirán los clasificados. Los equipos mejor ubicados avanzarán en caso de empate debido a que cuentan con ventaja deportiva.
- El certamen entra en su etapa crítica, con seis clubes ya clasificados a octavos. El desenlace de estos cruces definirá el cuadro final de 16 aspirantes al título del Apertura.
Después de una extensa y competitiva fase clasificatoria, el Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol ingresará en su tramo más apasionante. Desde este viernes se disputarán los playoffs obligatorios, una instancia de eliminación directa que definirá a los diez equipos que completarán el cuadro de octavos de final.
La programación se desarrollará entre el viernes y el martes, con un total de 10 encuentros distribuidos en cuatro jornadas. La organización determinó que todos los partidos se jueguen en escenarios neutrales y a partir de las 16. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, avanzará el equipo que terminó mejor ubicado en la tabla de la fase inicial, ya que contará con ventaja deportiva.
El telón se levantará el viernes con dos compromisos. Central Norte buscará prolongar su ilusión cuando enfrente a Deportivo Marapa en cancha de Bella Vista, mientras que San Fernando y Unión Simoca protagonizarán otro atractivo duelo en el estadio de Concepción FC.
La actividad continuará el sábado con dos partidos de alto voltaje. Ñuñorco se medirá con Juventud Unida en la cancha de Almirante Brown, pero la atención estará centrada en el clásico entre Atlético Concepción y San Juan. Dos históricos del fútbol tucumano volverán a verse las caras en un encuentro que promete un gran marco de público en el estadio de All Boys y que tendrá un enorme valor, ya que el perdedor se despedirá del certamen.
El domingo será la jornada más cargada, con cinco encuentros en simultáneo. Almirante Brown enfrentará a Famaillá en Ñuñorco; Jorge Newbery jugará contra Azucarera Argentina en Concepción FC; Deportivo Aguilares se cruzará con Villa Mitre en Bella Vista; Talleres tendrá como rival a Bella Vista en la cancha de Experimental; y San Martín buscará seguir en carrera frente a Garmendia FC en el estadio de Ateneo.
La etapa de playoffs concluirá el martes, cuando Atlético y Tucumán Central se enfrenten en Sportivo Guzmán para completar el cuadro de clasificados.
Seis equipos ya esperan en octavos
Mientras veinte equipos se jugarán la continuidad en el torneo, otros seis ya aseguraron su presencia en los octavos de final gracias a la campaña realizada durante la fase regular. Experimental, Sportivo Guzmán, Unión del Norte, Ateneo Parroquial Alderetes, Concepción FC y Graneros fueron los mejores de la etapa inicial y obtuvieron el premio de avanzar directamente, además de llegar con mayor descanso a la instancia decisiva.
De esa manera, una vez finalizados los playoffs, quedará conformado el cuadro de 16 equipos que continuará la lucha por el título del Apertura.
Comienza otro campeonato
Las estadísticas y el rendimiento de la primera fase sirvieron para ordenar las posiciones y otorgar ventajas deportivas, pero desde ahora empieza un torneo completamente distinto. La presión aumenta, el margen de error desaparece y cada partido adquiere características de final. La experiencia, la eficacia y la capacidad para manejar los momentos decisivos serán factores determinantes para quienes aspiren a levantar el trofeo.
Con equipos de distintos puntos de la provincia y varios cruces de gran atractivo, la Liga Tucumana pone en marcha una instancia que históricamente suele ofrecer emociones, sorpresas y definiciones apasionantes. El sueño del campeonato sigue intacto para 16 clubes, aunque solo uno terminará celebrando al final del camino.
Programa de los playoffs
Viernes (16)
Central Norte vs. Deportivo Marapa (Bella Vista).
San Fernando vs. Unión Simoca (Concepción FC).
Sábado (16)
Ñuñorco vs. Juventud Unida (Almirante Brown).
Atlético Concepción vs. San Juan (All Boys).
Domingo (16)
Almirante Brown vs. Famaillá (Ñuñorco).
Jorge Newbery vs. Azucarera Argentina (Concepción FC).
Deportivo Aguilares vs. Villa Mitre (Bella Vista).
Talleres vs. Bella Vista (Experimental).
San Martín vs. Garmendia FC (Ateneo).
Martes (16)
Atlético vs. Tucumán Central (Sportivo Guzmán).