Liga Tucumana: Unión del Norte se quedó con la Zona C y se viene la definición del Grupo B

Unión del Norte goleó a Lastenia por 3 a 0 y se quedó con el primer lugar de la zona C del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol. Los goles para los orientados por Mauricio Galván los marcaron Maximiliano Sueldo, Iván Navarro y Gonzalo Aguirre. Los “Cuervos” sumaron 25 puntos al igual que los “Leones”, pero el sistema olímpico favoreció a los de Burruyacú (global 3-2, ya que perdió 1-0 y ganó 3-1).De esta manera Unión del Norte se salteará una llave en los playoffs, mientras que los bandeños, Garmendia FC y San Juan conocerán sus rivales en los próximos días. En tanto, Garmendia FC (Daniel Corbalán, de penal) y Atlético Concepción (Mauricio Miranda) igualaron 1-1, mientras que San Lorenzo de Delfín Gallo superó a San Juan 2 a 0, con doblete de José Coronel. Con este resultado, Juventud Unida, del grupo A, se metió como uno de los mejores quintos del certamen y jugará los playoffs.