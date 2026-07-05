Liga Tucumana: Unión del Norte se quedó con la Zona C y se viene la definición del Grupo B
El "Cuervo" goleó 3-0 a Lastenia y se metió directo en la fase decisiva por sistema olímpico. Desde las 16, la atención se traslada al Complejo Natalio Mirkin, donde San Martín buscará arrebatarle la punta a Sportivo Guzmán, mientras que Tucumán Central y Amalia se juegan la clasificación en el clásico.
Resumen para apurados
- Unión del Norte se aseguró el liderazgo de la Zona C de la Liga Tucumana tras golear 3-0 a Lastenia este fin de semana, clasificando directo a la fase final por sistema olímpico.
- Con goles de Sueldo, Navarro y Aguirre, el club sumó 25 puntos. El sistema olímpico de desempate lo benefició ante Lastenia, permitiéndole saltearse una instancia de playoffs.
- El triunfo evita que Unión juegue la primera fase de playoffs. La atención se traslada a la definición del Grupo B, donde San Martín y Sportivo Guzmán se disputan el liderazgo.
Unión del Norte goleó a Lastenia por 3 a 0 y se quedó con el primer lugar de la zona C del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol. Los goles para los orientados por Mauricio Galván los marcaron Maximiliano Sueldo, Iván Navarro y Gonzalo Aguirre. Los “Cuervos” sumaron 25 puntos al igual que los “Leones”, pero el sistema olímpico favoreció a los de Burruyacú (global 3-2, ya que perdió 1-0 y ganó 3-1).De esta manera Unión del Norte se salteará una llave en los playoffs, mientras que los bandeños, Garmendia FC y San Juan conocerán sus rivales en los próximos días. En tanto, Garmendia FC (Daniel Corbalán, de penal) y Atlético Concepción (Mauricio Miranda) igualaron 1-1, mientras que San Lorenzo de Delfín Gallo superó a San Juan 2 a 0, con doblete de José Coronel. Con este resultado, Juventud Unida, del grupo A, se metió como uno de los mejores quintos del certamen y jugará los playoffs.
Por el grupo B, se definirá quién será el primero esta tarde desde las 16.
En el Complejo Natalio Mirkin jugará San Martín (22) frente al líder Sportivo Guzmán (25). Por su lado, Atlético Tucumán (21) visitará a Argentinos del Norte (15). Y el encuentro restante será el clásico entre Amalia (12) y Tucumán Central (18). Allí estará en juego si será el “Rojo” de Villa Alem (último campeón del Anual) o el “Sagrado” el que se asegure el cuarto puesto y se gane su lugar en las instancias finales.