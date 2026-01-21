Se filtran mensajes en los que Taylor Swift llamó “perra” a un famoso: ¿quién es y por qué?

Taylor Swift quedó involucrada indirectamente en la polémica sobre el rodaje de Romper El Círculo tras la difusión de mensajes enviados a Justin Baldoni. La filtración de estas comunicaciones ocurrió durante el conflicto legal entre Baldoni y Blake Lively, quien mantiene una estrecha amistad con la cantante.
Según los documentos judiciales que Page Six difundió, la estrella del pop calificó al director como “payaso” y “director tonto” en charlas privadas con Lively. En sus mensajes de apoyo frente a la crisis de producción, Swift utilizó términos más fuertes contra Baldoni, refiriéndose a él incluso como “perra (Bitch)”.
Cómo quedó Taylor Swift en la pelea entre Blake Lively y Juatin Baldoni
Los expedientes indican que Blake Lively solicitó el respaldo de Taylor Swift respecto a la revisión de un guion cinematográfico. A pesar de no realizar una lectura previa del material, la cantante mostró una lealtad absoluta hacia su amiga.
Los abogados de Justin Baldoni afirmaron que la respuesta de Swift fue contundente al expresar que haría cualquier cosa por Lively. Este compromiso selló la participación activa de la estrella del Pop en el conflicto interno de la producción.
Cómo comenzó el escandalo y la participación de Taylor Swift
Tras un encuentro entre los protagonistas en el departamento del actor, Lively reportó actitudes cuestionables por parte de Baldoni. En diciembre de 2024, Swift respondió con ironía sobre una posible campaña en contra de su amiga, utilizando metáforas punzantes para describir la actitud del director.
Estos intercambios de mensajes evidencian cómo Taylor Swift se involucró directamente en la contienda legal y mediática. Su apoyo reforzó la tensión existente en torno a la película Romper El Círculo y profundizó la división entre las partes enfrentadas.