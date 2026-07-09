Minecraft sorprende con una actualización que pone fin a un viejo reclamo de la comunidad

Resumen para apurados
- Mojang lanzó recientemente en Minecraft Java una versión de prueba que permite sentarse y usar camas de paja, respondiendo a históricos reclamos de su comunidad global.
- Ante la falta de opciones, los jugadores simulaban sillas con botes. La actualización añade cojines de colores y camas de paja temporales para facilitar la exploración.
- Esta actualización optimiza el diseño creativo y facilita la exploración. Se espera que estas funciones deseadas se consoliden pronto en la versión estable de Minecraft.
Minecraft dio un paso esperado durante años por su comunidad al incorporar una función oficial para que los jugadores puedan sentarse dentro del juego. La novedad forma parte de una versión de prueba que también introduce una cama de paja diseñada para dormir durante la noche sin modificar el punto de aparición del personaje.
La actualización llega con Minecraft 26.3 Snapshot 3, una versión de prueba para Java Edition publicada por Mojang. Además de sumar estas dos funciones, incorpora distintos cambios técnicos destinados a creadores de mapas, paquetes de datos y experiencias personalizadas.
Almohadones para sentarse sin recurrir a trucos
La principal incorporación son los almohadones o cojines, objetos que podrán colocarse en el mundo virtual para que los personajes se sienten de manera oficial.
La novedad responde a un viejo reclamo de la comunidad. Durante años, los jugadores improvisaron sillas, sillones y espacios de descanso utilizando botes, vagonetas y otros elementos del juego para simular esa acción. Ahora contarán con una alternativa desarrollada por el propio estudio.
Según informó Mojang, los almohadones podrán fabricarse en 16 variantes de color utilizando tres losas de lana del mismo tono.
El objeto podrá colocarse sobre superficies planas y, al no tener colisión, también podrá integrarse en construcciones más elaboradas, como sillas, sillones, bancos o rincones decorativos.
La incorporación tendrá un impacto directo tanto en el modo creativo como en las partidas de supervivencia enfocadas en la construcción. En Minecraft, una parte importante de la experiencia consiste en diseñar casas, aldeas, bases y escenarios propios, por lo que disponer de un objeto oficial para sentarse amplía las posibilidades de creación sin depender de recursos visuales improvisados.
Una cama de paja pensada para explorar
La otra gran novedad es la cama de paja. A diferencia de las camas tradicionales, este nuevo objeto permite dormir durante la noche sin modificar el punto de aparición del jugador.
La función resulta especialmente útil para quienes realizan largas expediciones lejos de su base principal. Hasta ahora, descansar en una cama común implicaba cambiar el lugar de reaparición. Con esta nueva opción será posible pasar la noche y conservar como referencia el hogar o refugio principal.
La cama de paja tiene, sin embargo, una limitación importante: solo puede utilizarse una vez y se destruye después de dormir. También se rompe si el jugador intenta usarla en el Nether o en The End.
Para fabricarla se necesitan tres fardos de heno, con los que se obtienen cuatro camas de paja.
Más herramientas para creadores
Minecraft 26.3 Snapshot 3 también incorpora mejoras técnicas orientadas a quienes desarrollan contenido personalizado. Entre las novedades figuran recetas personalizadas para pociones, nuevas opciones relacionadas con efectos visuales de postprocesado, ajustes en estructuras, etiquetas para bloques y entidades, además de diversas correcciones de errores.
Mojang recordó que las snapshots son versiones de prueba, por lo que recomendó realizar copias de seguridad o ejecutarlas en una carpeta distinta antes de utilizarlas en mundos principales.
Si bien la actualización todavía puede sufrir modificaciones antes de llegar a una versión estable, la incorporación de los almohadones y de la cama de paja responde a dos de los pedidos más antiguos de la comunidad: poder sentarse de forma oficial y dormir durante una aventura sin perder el punto de reaparición