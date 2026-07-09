Encuentro de “vices”: Acevedo bregó por más federalismo y más empleo

En medio del desfile patrio y con el eco de los bombos de fondo, el vicegobernador Miguel Acevedo analizó que el saldo inicial de las celebraciones es positivo en términos de participación ciudadana. “Estamos volviendo a vivir los 9 de Julio como se deben vivir, como una verdadera fiesta patria, donde la ciudadanía participa activamente”, destacó, valorando las actividades que comenzaron con la vigilia en la Plaza Independencia. El vicegobernador reveló haber mantenido conversaciones privadas con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien abordó una de las deudas históricas del país: la urgencia de reducir las asimetrías entre la Capital Federal y el interior profunda. “Hablábamos de la necesidad de reducir las asimetrías, de que este país sea más federal, que mire al interior, que tengamos rutas que conecten y una mirada hacia las economías regionales para fortalecerlas”, señaló, marcando un claro contraste con el centralismo que muchas veces se impone desde las oficinas de Buenos Aires.