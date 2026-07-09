Encuentro de “vices”: Acevedo bregó por más federalismo y más empleo

Resumen para apurados
- El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel este 9 de julio en Tucumán para reclamar más federalismo y empleo regional.
- El encuentro ocurrió durante los festejos del Día de la Independencia. Acevedo señaló la necesidad de reducir las asimetrías con Buenos Aires y mejorar la conectividad vial.
- Acevedo advirtió que el equilibrio macroeconómico nacional debe reflejarse en la economía diaria y ratificó la unión del Norte Grande para impulsar el desarrollo regional.
En medio del desfile patrio y con el eco de los bombos de fondo, el vicegobernador Miguel Acevedo analizó que el saldo inicial de las celebraciones es positivo en términos de participación ciudadana. “Estamos volviendo a vivir los 9 de Julio como se deben vivir, como una verdadera fiesta patria, donde la ciudadanía participa activamente”, destacó, valorando las actividades que comenzaron con la vigilia en la Plaza Independencia. El vicegobernador reveló haber mantenido conversaciones privadas con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien abordó una de las deudas históricas del país: la urgencia de reducir las asimetrías entre la Capital Federal y el interior profunda. “Hablábamos de la necesidad de reducir las asimetrías, de que este país sea más federal, que mire al interior, que tengamos rutas que conecten y una mirada hacia las economías regionales para fortalecerlas”, señaló, marcando un claro contraste con el centralismo que muchas veces se impone desde las oficinas de Buenos Aires.
El punto más crítico de las declaraciones de Acevedo apuntó directamente al corazón del modelo económico libertario. Con una sutileza netamente política, advirtió que el equilibrio fiscal no es suficiente si no impacta en el día a día de los ciudadanos. “Los grandes números o los números de la macroeconomía pueden cerrar, pero hay que trabajar en el bolsillo de la gente; en que cada uno de los argentinos y tucumanos puedan retomar aquellas actividades que los hacen crecer”, sentenció. Finalmente, ratificó la estrategia de bloque que busca consolidar Tucumán junto a otras provincias de la región para motorizar la producción y el desarrollo en el Norte Grande.