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Invicto hace cinco fechas, pero con una sola victoria de visitante: así llega Almagro al duelo con San Martín

El equipo de Carlos Mayor pasó de ocupar el último puesto a pelear el Reducido, aunque fuera de José Ingenieros todavía muestra muchas dificultades.

RACHA. Tiziano Dornell celebra el gol del triunfo frente a Atlético de Rafaela. Almagro llega a La Ciudadela con cinco partidos invicto y en plena pelea por el Reducido.
RACHA. Tiziano Dornell celebra el gol del triunfo frente a Atlético de Rafaela. Almagro llega a La Ciudadela con cinco partidos invicto y en plena pelea por el Reducido.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín recibirá a Almagro este domingo en Tucumán por la Primera Nacional, en un duelo clave donde ambos buscan consolidarse en la zona de clasificación al Reducido.
  • Almagro llega tras encadenar cinco partidos invicto bajo la conducción de Carlos Mayor, aunque sufre de visitante. San Martín busca revalidar su reciente victoria en Paraná.
  • Este enfrentamiento directo definirá el posicionamiento de ambos clubes en el Reducido y pondrá a prueba la capacidad de San Martín para proponer juego ante su afición.
Resumen generado con IA

La victoria en Paraná le devolvió a San Martín algo más que tres puntos. El equipo de Alejandro Orfila recuperó confianza, volvió a meterse en la zona de Reducido y encontró respuestas futbolísticas que venía buscando desde su llegada. Sin embargo, el próximo desafío será muy diferente. Este domingo, desde las 18, el "Santo" recibirá a Almagro en La Ciudadela, en un duelo directo entre dos equipos separados por apenas un punto en la tabla. Si bien el conjunto de Bolívar y Pellegrini llega séptimo con 26 unidades y el "Tricolor" décimo con 25, el contexto invita a pensar en un partido mucho más exigente de lo que indican los antecedentes.

El primer dato que no debe pasar inadvertido es que el Almagro que visitará Tucumán poco tiene que ver con aquel que San Martín derrotó 1 a 0 en José Ingenieros durante la segunda fecha del torneo. En ese momento, el conjunto bonaerense transitaba un comienzo para el olvido bajo la conducción de Gabriel Gómez, que apenas había sumado ocho puntos en diez partidos y ocupaba el último lugar de la zona B. La derrota frente al "Santo" fue una de las primeras señales de una campaña que terminaría con la salida del entrenador.

Todo cambió con la llegada de Carlos Mayor. El experimentado DT asumió a fines de abril y transformó rápidamente el panorama. Desde entonces, Almagro cosechó 17 de los últimos 27 puntos en juego, salió del fondo de la tabla y volvió a meterse en la pelea por un lugar en el Reducido. El cambio más importante apareció en la solidez defensiva. En los últimos cinco encuentros apenas recibió un gol y mantuvo el arco invicto en cuatro oportunidades, una estadística que explica buena parte de su recuperación.

Le cuesta lejos de casa

Aun así, San Martín también tiene motivos para ilusionarse. El gran contraste del rival aparece cuando juega fuera de José Ingenieros. De los 25 puntos que suma en el torneo, apenas seis los consiguió como visitante y solamente ganó un partido lejos de su estadio en toda la temporada. Incluso llegó a arrastrar una racha de 16 encuentros sin triunfos fuera de casa entre el torneo pasado y el actual. Esa irregularidad explica por qué, pese a la levantada, todavía no logró consolidarse entre los ocho mejores.

El mercado de pases también modificó el panorama del "Tricolor". Perdió a sus dos delanteros de mayor peso ofensivo: Mateo Benegas, goleador del equipo con cinco tantos, regresó a Ferro, mientras que Andrés Chávez también dejó el club. A cambio llegaron el experimentado volante Matías Laba, el defensor Brian Negro, el delantero Facundo De La Vega y el mediocampista ofensivo Claudio Salto, que ya mostró credenciales al aportar una asistencia en su debut frente a Atlético de Rafaela. Sin embargo, el equipo todavía atraviesa un período de adaptación y ahora gran parte de la responsabilidad ofensiva recae sobre Franco Bustamante, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, y Joel Orlando.

Un examen diferente para Orfila

Más allá de las virtudes del rival, el principal desafío volverá a estar del lado de San Martín. Contra Patronato, el equipo encontró espacios para presionar alto, recuperar rápido la pelota y atacar con amplitud gracias a Rodrigo Ayala y Álvaro Veliez, mientras Alan Cisnero rompía líneas por detrás de Diego Diellos. El domingo el escenario probablemente sea otro. Almagro suele defender con orden, apuesta por partidos cerrados y llega fortalecido desde lo anímico por el triunfo en casa frente a Atlético de Rafaela. Por eso, el "Santo" deberá demostrar que también puede asumir el protagonismo cuando el rival le ceda la iniciativa.

La Ciudadela también jugará su partido. Después del triunfo en Paraná, Orfila pidió el apoyo de los hinchas y aseguró que, con el estadio lleno, "el equipo juega con uno más". Ahora será el momento de comprobar si esa comunión comienza a fortalecerse. San Martín dio un paso importante el fin de semana pasado, pero necesita sostener esa evolución. Del otro lado tendrá a un rival que también llega en crecimiento y que convirtió una campaña preocupante en una lucha por el Reducido. El domingo, más que tres puntos, habrá en juego una oportunidad para confirmar que la mejora mostrada en Paraná empieza a convertirse en una costumbre.

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