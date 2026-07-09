Invicto hace cinco fechas, pero con una sola victoria de visitante: así llega Almagro al duelo con San Martín

La Ciudadela también jugará su partido. Después del triunfo en Paraná, Orfila pidió el apoyo de los hinchas y aseguró que, con el estadio lleno, "el equipo juega con uno más". Ahora será el momento de comprobar si esa comunión comienza a fortalecerse. San Martín dio un paso importante el fin de semana pasado, pero necesita sostener esa evolución. Del otro lado tendrá a un rival que también llega en crecimiento y que convirtió una campaña preocupante en una lucha por el Reducido. El domingo, más que tres puntos, habrá en juego una oportunidad para confirmar que la mejora mostrada en Paraná empieza a convertirse en una costumbre.