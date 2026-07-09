Murió Bonnie Tyler a los 75 años

Resumen para apurados
- La cantante galesa Bonnie Tyler falleció a los 75 años tras permanecer internada en coma durante varias semanas, según confirmó su equipo de producción durante su gira europea.
- Famosa por su voz rasgada tras una cirugía en 1977, logró el éxito con hits como 'Total Eclipse of the Heart' e 'It’s a Heartache', este último muy popular en canchas argentinas.
- Su deceso conmociona al mundo de la música. Tyler deja un legado de más de 20 millones de discos vendidos y melodías eternas que seguirán vigentes en la cultura popular.
La icónica artista galesa Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años de edad, según confirmó oficialmente su equipo de producción pocas horas después del deceso. La intérprete, reconocida mundialmente por su inconfundible voz rasgada, se encontraba internada desde hacía varias semanas y había permanecido en estado de coma antes de su triste desenlace. La noticia ha conmocionado a sus seguidores, ya que la vocalista se encontraba en pleno desarrollo de una gira europea.
Nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Tyler construyó una de las carreras más sólidas y singulares de la industria musical. Aunque sus primeros pasos se dieron en la década de 1970 con éxitos como Lost in France, fue el lanzamiento de It’s a Heartache lo que la catapultó a los primeros puestos de las listas de ventas en Europa y Estados Unidos.
Su característico tono de voz, áspero y lleno de fuerza, no fue una casualidad biológica: surgió tras una operación en las cuerdas vocales a la que se sometió en 1977. Lejos de truncar su futuro, este rasgo se convirtió en la marca registrada de Tyler, permitiéndole diferenciarse de cualquier otra artista de su generación y navegar con éxito entre el pop, el rock y las baladas románticas.
El punto más alto de su trayectoria llegó en 1983, de la mano del compositor Jim Steinman. Juntos dieron vida a Total Eclipse of the Heart, una obra cumbre que vendió más de 6.000.000 de copias y lideró los rankings globales durante semanas. Poco después, la dupla repitió la fórmula del éxito con Holding Out for a Hero.
A lo largo de su carrera, la artista que quedó inmortalizada en las canchas argentinas con una de sus emblemáticas canciones, grabó más de 15 álbumes de estudio y más de 20.000.000 de discos vendidos en todo el mundo.