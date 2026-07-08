Política

Llegó Javier Milei a Tucumán para participar de la vigilia por el 9 de Julio

El Presidente arribó a la provincia para asistir a los actos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

POSTAL DE 2024. El presidente Milei, junto al gobernador Jaldo. Foto de Archivo LA GACETA
POSTAL DE 2024. El presidente Milei, junto al gobernador Jaldo. Foto de Archivo LA GACETA
08 Julio 2026

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei arribó a Tucumán la noche del 8 de julio para encabezar la vigilia por el nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia en la Casa Histórica.
  • El mandatario llegó con funcionarios nacionales para una breve estadía. Participan del acto central nueve gobernadores del país, registrándose importantes ausencias opositoras.
  • Este encuentro político expone el mapa de alianzas y tensiones del gobierno con las provincias, evidenciando el nivel de consenso y fragmentación de cara a futuras reformas.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei llegó pasadas las 23 a Tucumán para participar de la vigilia por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. Lo recibieron en el aeropuerto el vicegobernador, Miguel Acevedo, y el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán.

Según lo previsto, Milei permanecerá en Tucumán durante poco más de dos horas y emprenderá el regreso a las 1.30 del jueves 9 de julio.

El Presidente viene acompañado por una nutrida comitiva de funcionarios nacionales. Entre ellos estaría el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, quien actúa como nexo entre la Casa Rosada y los gobernadores.

La visita se enmarca en las actividades oficiales previstas por la conmemoración del Día de la Independencia, cuya vigilia tendrá lugar esta noche en Tucumán.

Nueve mandatarios provinciales estarán en la vigilia

Un total de nueve mandatarios provinciales, con sus respectivas comitivas, participarían de la vigilia en Casa Histórica. El listado incluye a Gustavo Sáenz (Salta), a Elías Miguel Suárez (Santiago del Estero), a Gustavo Valdés (Corrientes), a Carlos Sadir (Jujuy), a Raúl Jalil (Catamarca), a Alfredo Cornejo (Mendoza), a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), a Marcelo Orrego (San Juan) y a Ignacio Torres (Chubut).

Por el momento no aparecen los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof, ni de La Rioja, Ricardo Quintela. Tampoco Jorge Macri (jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires) ni Martín Llaryora (Córdoba).

Temas Día de la IndependenciaJavier Milei
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