El “Santo” busca confirmar en La Ciudadela el envión que trajo desde Paraná

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán buscará este domingo a las 16 en La Ciudadela vencer a Almagro para confirmar su recuperación en la Primera Nacional tras ganarle a Patronato en Paraná.
- La victoria previa cortó una racha de seis partidos sin ganar y afianzó el ciclo del DT Alejandro Orfila, quien renovó la mentalidad del plantel e integró nuevos titulares.
- Este encuentro es clave para consolidar al club en puestos de Reducido y demostrar que la mejoría no fue casualidad, apuntando a mantener la regularidad hasta el fin del torneo.
El triunfo 1-0 de San Martín ante Patronato cambió el ánimo. En La Ciudadela ya quedaron atrás aquellos seis partidos sin conocer la victoria para darle lugar a una nueva etapa, una que esperan que esté cargada de alegrías. El primer paso fue sacarse la mala racha de encima y volver a sonreír como visitante. Ahora, el segundo será confirmar que lo ocurrido aquella tarde en Paraná no fue un espejismo, sino una señal concreta de evolución.
Por eso, el duelo de este domingo desde las 16 frente a Almagro aparece como una prueba clave. Será el tercer partido al mando de Alejandro Orfila (todavía invicto, luego de igualar ante Temperley en su debut en la antepenúltima fecha) y el segundo encuentro desde la llegada de Rodrigo Ayala, Bruno Cabrera, Gabriel Carabajal y Álvaro Veliez, sus cuatro refuerzos.
Sin embargo, más allá de las incorporaciones, el flamante entrenador encontró respuestas en la base que ya tenía a disposición. Una de esas piezas fue el volante Agustín Graneros, quien se refirió al presente del “Santo” en la última conferencia brindada por el club.
El tucumano destacó la importancia de haber conseguido una victoria que permitió cambiar la energía del plantel. “La verdad es que lo necesitábamos. Veníamos pasando un momento complicado porque no podíamos ganar, pero este triunfo del fin de semana nos dio un envión anímico muy importante para seguir por la senda ganadora”, analizó el mediocampista, que compartió el eje con Santiago Briñone frente a Patronato.
Graneros también valoró el trabajo del grupo durante la racha negativa y explicó el impacto que tuvo la llegada del nuevo cuerpo técnico. “Veníamos atravesando un momento complicado porque no se nos daba la victoria. Para los que no veníamos teniendo muchos minutos también era difícil, pero nunca dejamos de entrenar ni de trabajar. Seguimos esforzándonos y esperando nuestra oportunidad”, explicó.
En ese sentido, remarcó que Orfila logró modificar la mentalidad del equipo. “Creo que el nuevo cuerpo técnico nos cambió mucho la cabeza. Nos transmitió intensidad y nos hizo creer que éramos capaces de salir de este momento. Hoy nos dan mucha confianza para jugar y eso fue muy positivo para todo el grupo”, señaló.
Sobre la idea futbolística del entrenador, agregó: “Nos pide mucha intensidad, buen juego, ser agresivos en la marca, recuperar rápido la pelota, atacar con decisión, ser directos y siempre ir para adelante”.
De todos modos, el mediocampista rápidamente puso la mirada en el próximo desafío. “Sabemos que volvimos a meternos en puestos de Reducido y queremos mantenernos ahí. Somos San Martín, así que siempre tenemos que salir a buscar el partido e ir por los tres puntos para que se queden acá, en La Ciudadela”, sostuvo.
Otro de los futbolistas que ganó protagonismo con la llegada de Orfila fue el arquero Nahuel Manganelli, quien se adueñó del arco “santo” y respondió con seguridad. El guardameta fue determinante para sostener la ventaja ante Patronato en los momentos de mayor presión.
Manganelli logró quedarse con el puesto por encima de Darío Sand y explicó cómo vivió esa competencia interna. “Vengo a hacer mi propio camino y trabajando hace muchos años para esto. Después, la confianza del técnico también es muy importante y uno trata de devolvérsela siempre dentro de la cancha”, comentó.
El arquero también recordó el proceso que atravesó hasta volver a tener continuidad. “El último tiempo también me tocó ser suplente y cuando tuve la oportunidad, tanto en 2024 como en 2025, creo que respondí bien. Siempre supe que cuando llegué a San Martín me tocaba arrancar desde atrás”, explicó.
“Después Andrés me dio la posibilidad de jugar y me sentí muy bien. Cuando llegó Alejandro sabíamos que todos íbamos a empezar de cero, como él mismo nos dijo. Entonces seguí dando lo mejor de mí, como lo hago desde hace mucho tiempo, y por suerte ahora lo puedo reflejar dentro de la cancha”, añadió.
Por último, Manganelli dejó un mensaje para el hincha de San Martín. “Sabemos que está ahí, acompañándonos. Es cierto que los resultados no fueron los mejores durante este último tiempo, pero nosotros vamos a seguir dando todo, como lo venimos haciendo. Lo más importante es que estemos todos juntos”, concluyó.
Así, San Martín se prepara para un nuevo desafío de máxima exigencia. Ya superó una prueba complicada en Paraná y ahora buscará que el duelo frente a Almagro sea la confirmación definitiva de una levantada que pretende extender hasta el final del campeonato.