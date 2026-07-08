El “Santo” busca confirmar en La Ciudadela el envión que trajo desde Paraná

El triunfo 1-0 de San Martín ante Patronato cambió el ánimo. En La Ciudadela ya quedaron atrás aquellos seis partidos sin conocer la victoria para darle lugar a una nueva etapa, una que esperan que esté cargada de alegrías. El primer paso fue sacarse la mala racha de encima y volver a sonreír como visitante. Ahora, el segundo será confirmar que lo ocurrido aquella tarde en Paraná no fue un espejismo, sino una señal concreta de evolución.