Impactantes imágenes de la NASA muestran el antes y el después de los terremotos en Venezuela

El trabajo fue desarrollado por especialistas del Jet Propulsion Laboratory a partir de datos obtenidos por los satélites Sentinel-1, pertenecientes a la Agencia Espacial Europea. Las imágenes permitieron analizar con gran precisión los cambios registrados en la superficie terrestre tras los sismos. El estudio aporta información clave para comprender la magnitud del fenómeno y sus consecuencias geológicas.