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Impactantes imágenes de la NASA muestran el antes y el después de los terremotos en Venezuela

La agencia espacial difundió un análisis realizado con tecnología satelital que permitió detectar los desplazamientos de la superficie terrestre provocados por los sismos que sacudieron el norte de Venezuela.

La NASA difundió imágenes del antes y el después de los terremotos en Venezuela
La NASA difundió imágenes del antes y el después de los terremotos en Venezuela
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La NASA publicó imágenes satelitales que revelan el desplazamiento terrestre causado por los recientes y devastadores terremotos en el norte de Venezuela.
  • El Jet Propulsion Laboratory usó interferometría de radar y datos del satélite Sentinel-1 para medir deformaciones verticales y horizontales con precisión de centímetros.
  • Estos datos geológicos permitirán evaluar riesgos de réplicas, comprender el comportamiento de las fallas activas y guiar de manera clave la reconstrucción en la región.
Resumen generado con IA

La NASA publicó imágenes satelitales que revelan el impacto geológico de los terremotos que afectaron al norte de Venezuela. El estudio permitió identificar con gran precisión cómo se desplazó la superficie terrestre tras los movimientos sísmicos que provocaron una de las mayores tragedias recientes del país.

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El trabajo fue desarrollado por especialistas del Jet Propulsion Laboratory a partir de datos obtenidos por los satélites Sentinel-1, pertenecientes a la Agencia Espacial Europea. Las imágenes permitieron analizar con gran precisión los cambios registrados en la superficie terrestre tras los sismos. El estudio aporta información clave para comprender la magnitud del fenómeno y sus consecuencias geológicas.

Las impactantes imágenes de la NASA que revelan cómo cambió Venezuela tras los terremotos Las impactantes imágenes de la NASA que revelan cómo cambió Venezuela tras los terremotos

Cómo detectó la NASA los cambios en la superficie de Venezuela

Para elaborar el análisis, los investigadores utilizaron la técnica conocida como interferometría de radar (InSAR), un método que permite medir deformaciones del terreno con una precisión de apenas unos centímetros mediante la comparación de imágenes satelitales tomadas en distintos momentos.

Gracias a esta tecnología, fue posible observar tanto desplazamientos horizontales como verticales de la superficie terrestre.

El mapa elaborado por los especialistas distingue las áreas que se acercaron al satélite de aquellas que se alejaron, una información que permitió reconstruir la deformación del terreno generada por el movimiento de las placas tectónicas durante los terremotos.

El antes y el después de Venezuela tras los terremotos: las imágenes que difundió la NASA El antes y el después de Venezuela tras los terremotos: las imágenes que difundió la NASA

Un aporte clave para evaluar riesgos y planificar la reconstrucción

Según explicó la NASA, estos datos serán de utilidad para comprender el comportamiento de las fallas geológicas que se activaron durante los sismos y mejorar la evaluación del riesgo de futuras réplicas.

Además, la información obtenida mediante imágenes satelitales servirá como apoyo para planificar las tareas de reconstrucción y para orientar las investigaciones científicas sobre la actividad sísmica registrada en la región.

La agencia espacial destacó que este tipo de tecnología permite analizar los efectos geológicos incluso en zonas de difícil acceso, ofreciendo información de valor para los equipos de emergencia y los especialistas que trabajan en la respuesta al desastre.

Los terremotos ocurridos en Venezuela dejaron miles de personas fallecidas, heridas y desaparecidas, además de importantes daños en edificios, infraestructura y servicios esenciales. Mientras continúan las tareas de rescate y recuperación, las imágenes difundidas por la NASA aportan una nueva perspectiva sobre la magnitud del fenómeno y sus consecuencias sobre la superficie terrestre.

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