“Necesitamos un milagro”: el pedido de Camilota por la salud de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano e influencer de 22 años, sigue siendo motivo de profunda preocupación. Tras un grave accidente en moto hace aproximadamente 12 días, el joven permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Buenos Aires, enfrentando complicaciones pulmonares severas que obligaron a los médicos a colocarlo en posición decúbito prono, una medida reservada para casos críticos.
En medio de esta situación, su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, se convirtió en la voz de la familia y lanzó un urgente llamado público a la oración, movilizando a familiares, amigos y seguidores en una verdadera cadena de solidaridad que se viralizó rápidamente en redes sociales.
“Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor, se los pido, se los ruego de corazón”, expresó Camilota entre lágrimas en un video que compartió en Instagram.
La joven también explicó la gravedad del cuadro clínico: “Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”, decisión que refleja la complejidad del estado de Thiago.
“Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros y que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que amamos”, dijo.
Su pedido no se limitó a palabras: en un emotivo video, la joven sostuvo con las manos en el corazón: “Hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro. Por favor, se los pido”.
La respuesta de la comunidad no tardó en llegar. Miles de seguidores, amigos y figuras públicas se sumaron a la cadena de oración, enviando mensajes de apoyo, plegarias y muestras de afecto. La expareja de Medina, Daniela Celis, también se unió al pedido, destacando la importancia de la fe y la unión familiar en este momento crítico.