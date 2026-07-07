Una bandera de 10 metros en la Plaza Independencia: así festejó Tucumán el triunfo de Argentina

Martín Ruiz, Carla Bimello y su hijo Stefano Ruiz Bimello vieron el partido en su casa, a media cuadra de la plaza. Stefano juega al fútbol en Atlético y vivió el 2 a 0 en contra con desilusión total. "Quedate tranquilo, hijo, ya lo vamos a dar vuelta", le repitió su papá. Por casualidad, cambiaron a la Televisión Pública en medio del partido y ahí llegaron los goles argentinos: desde ese momento, el canal quedó fijo por cábala. "Para el infarto, acá ya llorábamos", contaron. Carla explicó que viven cada partido con la misma intensidad que su hijo, porque conocen lo que sienten las familias de todos los jugadores. Rezan a la Virgen y a los santos en cada pelota que se acerca al arco. “A mi ya me dolía el pecho, en serio”, dice el pequeño.