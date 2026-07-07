Copa del Mundo

Video: el provocador intento de Speed para distraer a Messi en el penal contra Egipto

El influencer estadounidense, reconocido por su fanatismo por Cristiano, se ubicó detrás del arco y realizó gestos al capitán argentino antes de la ejecución.

VIRAL. Speed se ubicó detrás del arco con la camiseta de Egipto e intentó distraer a Lionel Messi durante el penal que el capitán argentino terminó fallando ante los africanos.
VIRAL. Speed se ubicó detrás del arco con la camiseta de Egipto e intentó distraer a Lionel Messi durante el penal que el capitán argentino terminó fallando ante los africanos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El influencer Speed intentó distraer a Lionel Messi en un penal durante el partido de octavos del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, ejecución que el capitán argentino falló.
  • Vestido con la camiseta de Egipto, el streamer realizó gestos detrás del arco tras la eliminación de Portugal. Luego, Argentina remontó el partido y ganó 3-2 clasificando a cuartos.
  • La provocación del influencer quedó como una anécdota tras la clasificación argentina a cuartos de final, enfocando la atención en el rendimiento del equipo para defender el título.
Resumen generado con IA

Speed, uno de los streamers más populares del mundo y declarado admirador de Cristiano Ronaldo, protagonizó una de las imágenes más curiosas del partido entre la selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El influencer se ubicó detrás del arco e intentó desconcentrar a Lionel Messi durante el penal que terminó fallando el capitán argentino.

Vestido con la camiseta de Egipto, Speed siguió de cerca la ejecución desde la tribuna ubicada detrás del arco. Mientras Messi se preparaba para rematar, comenzó a mover los brazos y realizar distintos gestos con la intención de distraer al rosarino, una secuencia que fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El streamer venía de vivir una jornada de fuertes emociones. Apenas un día antes había llorado desconsoladamente por la eliminación de Portugal frente a Noruega, ya que mantiene una reconocida admiración por Cristiano Ronaldo y suele defender al delantero portugués en cada debate futbolero.

Una escena viral en un partido para el recuerdo

El intento de Speed coincidió con uno de los momentos más delicados del encuentro. Messi no logró convertir el penal y Egipto mantuvo la ventaja parcial, aunque la historia cambió por completo en el complemento.

La selección argentina reaccionó sobre el final con los goles de Cristian Romero, el propio Messi y Enzo Fernández, revirtió el resultado 3-2 y consiguió una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial, dejando como una simple anécdota la provocación del influencer estadounidense.

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