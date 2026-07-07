Video: el provocador intento de Speed para distraer a Messi en el penal contra Egipto

Speed, uno de los streamers más populares del mundo y declarado admirador de Cristiano Ronaldo, protagonizó una de las imágenes más curiosas del partido entre la selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El influencer se ubicó detrás del arco e intentó desconcentrar a Lionel Messi durante el penal que terminó fallando el capitán argentino.