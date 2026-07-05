Empresa de logística cerró sucursales y despidió a 200 trabajadores en todo el país

Resumen para apurados
- La empresa de logística Brío despidió a 200 trabajadores y cerró sucursales en varias provincias de Argentina debido a una profunda crisis financiera y millonarias deudas.
- Con más de 25 años de trayectoria, la firma redujo sus envíos drásticamente. Los empleados denuncian un presunto vaciamiento y deudas de salarios, aguinaldos y bonos.
- El fracaso de su venta por un pasivo de 4.500 millones de pesos complica el rescate de la empresa, dejando en la incertidumbre laboral y salarial a cientos de familias.
La empresa de logística Brío, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino, atraviesa una de las peores crisis de su historia. En los últimos meses cerró sucursales en distintas provincias y concretó unos 200 despidos en todo el país, de los cuales 60 correspondieron a su casa central de Rosario.
La firma, perteneciente a la familia Algieri, también enfrenta reclamos por salarios adeudados, medio aguinaldo y bonos, mientras los trabajadores denuncian falta de respuestas por parte de la empresa.
Los empleados encontraron las puertas cerradas
El martes 30 de junio, los trabajadores que llegaron a la sede central de Brío, en Rosario, se encontraron con el portón cerrado. Según denunciaron, una persona les informó mediante una lista quiénes podían ingresar y quiénes quedaban desvinculados.
"Somos trabajadores con entre 12 y 20 años de antigüedad. No nos merecíamos este trato", expresó uno de los empleados afectados en declaraciones a medios locales.
La situación generó preocupación entre el personal, que ya venía atravesando meses de incertidumbre por los reiterados atrasos en el pago de los haberes.
Brío debe salarios, aguinaldo y bonos
Los trabajadores aseguran que la empresa mantiene deudas correspondientes a los salarios de mayo y junio, además del medio aguinaldo y distintos bonos.
Si bien la compañía habría prometido regularizar los pagos, los empleados sostienen que no existen garantías de cumplimiento y que tampoco recibieron explicaciones sobre la crisis que atraviesa la firma.
Una empresa que llegó a tener más de 400 empleados
Brío supo consolidarse como una de las empresas logísticas de referencia en el interior del país. En su mejor momento contaba con más de 400 trabajadores y gestionaba más de dos millones de envíos por año.
Sin embargo, el volumen de operaciones cayó drásticamente hasta rondar los 700.000 paquetes anuales, un retroceso que reflejó el deterioro de la actividad y de la situación financiera de la compañía.
Durante los últimos meses la empresa fue cerrando sucursales en ciudades como Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rafaela y Lomas de Zamora, donde también se registraron protestas y reclamos por falta de pago.
Trabajadores denuncian un presunto vaciamiento
Los empleados sostienen que desde hace varios meses existían señales de una crisis cada vez más profunda.
Según relataron, la empresa habría anunciado la posible incorporación de un nuevo inversor que finalmente nunca se concretó. "Ganaron tiempo mientras iban vaciando la empresa y preparando los despidos masivos", afirmó uno de los trabajadores.
Ante este escenario, los despedidos realizaron manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo de Rosario para exigir una instancia de negociación y el pago de las sumas adeudadas.
Una deuda millonaria y una venta que no prosperó
De acuerdo con información publicada por medios rosarinos, el fondo de inversión COC Global, vinculado al empresario Leonardo Scatturice, habría mostrado interés en adquirir Brío.
Las negociaciones, sin embargo, no llegaron a buen puerto. Según trascendió, el principal obstáculo fue el elevado nivel de endeudamiento de la empresa.
El pasivo total rondaría los 4.500 millones de pesos, con ARCA como principal acreedor. A ello se suman créditos financieros y cheques rechazados por más de 1.500 millones de pesos, lo que complica cualquier intento de rescate de la compañía.
Incertidumbre para cientos de familias
Mientras continúa la crisis, cientos de trabajadores permanecen a la espera de respuestas sobre el cobro de los salarios adeudados, las indemnizaciones y el futuro de una empresa que durante más de dos décadas fue una de las principales firmas de logística del país.
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