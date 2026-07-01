Presentan un libro clave sobre la estructura jurídica y financiera de los fideicomisos

La comunidad jurídica y académica de la provincia se dará cita mañana en los Tribunales locales para la presentación de Fideicomisos. Teoría y práctica en la estructuración financiera y jurídica, la más reciente obra de la doctora Inés de los Ángeles Yamúss, jueza en lo Civil y Comercial Común de la provincia. El encuentro se llevará a cabo a las 12 en el Salón de Actos "Juan Bautista Alberdi" del Palacio judicial, un escenario natural para la discusión de las instituciones fundamentales del derecho moderno.