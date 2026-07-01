Tribunales

Presentan un libro clave sobre la estructura jurídica y financiera de los fideicomisos

La magistrada tucumana Inés Yamúss expondrá mañana su obra en el Palacio de Tribunales. El trabajo ofrece un análisis interdisciplinario y una mirada crítica sobre una de las figuras centrales del derecho patrimonial contemporáneo.

La jueza Inés de los Ángeles Yamúss
La jueza Inés de los Ángeles Yamúss
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • La jueza Inés Yamúss presentará mañana en los Tribunales de Tucumán su nuevo libro sobre fideicomisos, ofreciendo un análisis clave sobre su estructura jurídica y financiera.
  • La obra, editada por Bibliotex, recopila años de investigación de la magistrada y aborda el fideicomiso de forma interdisciplinaria entre el derecho y el análisis económico.
  • El libro promete ser un material de consulta indispensable para profesionales y ofrece un espacio de reflexión crítica frente a las exigencias del dinámico mercado actual.
Resumen generado con IA

La comunidad jurídica y académica de la provincia se dará cita mañana en los Tribunales locales para la presentación de Fideicomisos. Teoría y práctica en la estructuración financiera y jurídica, la más reciente obra de la doctora Inés de los Ángeles Yamúss, jueza en lo Civil y Comercial Común de la provincia. El encuentro se llevará a cabo a las 12 en el Salón de Actos "Juan Bautista Alberdi" del Palacio judicial, un escenario natural para la discusión de las instituciones fundamentales del derecho moderno.

El acto contará con la participación especial del doctor José Fernando Márquez, encargado de presentar la publicación y acompañar a la autora en la exposición de las principales tesis del libro. La obra, editada bajo el sello de Bibliotex, se proyecta como un material de consulta indispensable tanto para el ejercicio de la abogacía como para la toma de decisiones en los mercados de inversión.

A lo largo de sus páginas, el texto reúne años de rigurosa investigación científica desarrollados por Yamúss en el marco de sus estudios de maestría, doctorado y posteriores trayectorias posdoctorales en centros de estudio de la Argentina y Europa. El enfoque principal del libro radica en abordar el fideicomiso no como una mera abstracción teórica, sino desde una perspectiva integral e interdisciplinaria que amalgama el derecho civil, el comercial y el financiero con herramientas del análisis económico.

Presentan un libro clave sobre la estructura jurídica y financiera de los fideicomisos

El desarrollo de la obra desglosa el impacto y la evolución de este instrumento en el escenario actual, examinando su utilidad en la protección del patrimonio, la administración de activos, la planificación sucesoria y la estructuración de proyectos de inversión a gran escala. La autora no esquiva la complejidad del mercado de capitales y el entorno institucional, ofreciendo respuestas prácticas a problemáticas que los profesionales del derecho enfrentan a diario en las transacciones comerciales.

Más allá del análisis técnico, la publicación propone un espacio de reflexión crítica sobre los desafíos normativos que enfrenta el fideicomiso en un contexto de permanente mutación legislativa y económica. Yamúss promueve un debate conceptual necesario, analizando las tensiones entre la letra de la ley y las aplicaciones prácticas que demanda un mercado financiero cada vez más dinámico y exigente.

La autora cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional: es abogada egresada con honores de la Universidad Nacional de Tucumán, Doctora y Magíster en Finanzas por la Universidad del CEMA, y posee posgrados de las universidades de Salamanca, Bolonia y Zaragoza.


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