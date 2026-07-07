Porta empanadas de cerámica: el invento que desató la polémica en redes

Uno de los internautas más encarnizados con el porta empanadas listó una serie de cuestionamientos que atentaron contra su funcionalidad. “1. ¿Cómo se come la otra mitad?”, preguntó en X para empezar. Pero eso no fue todo. “2. Al llegar al límite del recipiente, ¿cómo pegás el mordisco? Te hacés mier** los dientes”, agregó. Pero tampoco terminó allí y continuó con una tirada de preguntas.