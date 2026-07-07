Porta empanadas de cerámica: el invento que desató la polémica en redes

Resumen para apurados
- Una artesana desató un debate en redes sociales de Argentina al lanzar un porta empanadas de cerámica para no ensuciarse, chocando con quienes prefieren la forma tradicional.
- El accesorio es un cono de cerámica con repulgues. Mientras detractores cuestionan su funcionalidad y el riesgo de dañarse los dientes, los defensores destacan su valor estético.
- Este fenómeno refleja la tensión entre la innovación de diseño y las costumbres culinarias locales, anticipando debates sobre la modernización de utensilios tradicionales.
Las redes sociales se fusionaron con una de las tendencias del momento y dieron como resultado una discusión tan hilarante como curiosa. En los últimos días, se viralizó la creación de un emprendimiento, cuyo nombre quedó perdido en la inmensidad de Internet. Una usuaria de Instagram –tal vez de TikTok, tal vez de Facebook, tal vez de todas–, compartió su novedosa creación y desató una ola de debates.
El producto de la artesana fue presentado como porta empanadas, una especie de cono de cerámica con la forma de media empanada, con repulgues incluidos. “Si te gustan las empanadas, entonces necesitás unos porta empanadas, y ¿qué mejor que hacerlos con un diseño de Argentina?”, fue la presentación que usó la creadora para mostrar su producto.
¿Porta empanadas? El encuentro de la cerámica con un plato típico tucumano
Después de enseñar a fabricar el porta empanadas de cerámica, la creadora cerró su video con una invitación: “Contame si las harías”. La consigna fue tomada al pie de la letra por otros usuarios de Internet, que no demoraron en iniciar un debate con los argumentos más detallados y los cuestionamientos más intensos respecto al uso que podría dársele –o no– al porta empanadas.
La función del artilugio es sencilla. Sostiene la mitad inferior de la empanada para no quemarse o mancharse las manos. Pero la tradición ceramista parece haber llegado demasiado lejos para los más ortodoxos comedores de empanadas, que saltaron con tapones de punta para defender el modo más clásico de comer el típico plato tucumano: en contacto directo con las manos y de piernas abiertas, por si chorrea.
El debate por el porta empanadas en las redes sociales
Otros usuarios de redes sociales se hicieron eco del video y lo repostearon para abrir el debate: ¿porta empanadas sí o porta empanadas no? Entre los comentarios se esgrimieron razones tan válidas como divertidas para defender o criticar el novedoso producto de cerámica.
Uno de los internautas más encarnizados con el porta empanadas listó una serie de cuestionamientos que atentaron contra su funcionalidad. “1. ¿Cómo se come la otra mitad?”, preguntó en X para empezar. Pero eso no fue todo. “2. Al llegar al límite del recipiente, ¿cómo pegás el mordisco? Te hacés mier** los dientes”, agregó. Pero tampoco terminó allí y continuó con una tirada de preguntas.
Tal vez la contra que más resonó fue la problemática de cómo sacar el relleno que quedaba de la media empanada cubierta por el portador. “Y después, ¿qué? ¿Sacás con cucharita?”, preguntaron. Otras personas, en cambio, adoraron el invento y sus diseños. “Para los que odiamos ensuciarnos las manos, esto es genial”, sostuvieron.