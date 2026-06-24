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Cepeda reconoce la derrota y acepta el triunfo de De la Espriella en la presidencia de Colombia

El candidato reconoció la victoria del postulante de ultraderecha en la segunda vuelta y admitió una diferencia de menos de un punto porcentual en los comicios.

Iván Cepeda, durante la campaña electoral. FOTO X @IvanCepedaCast
Iván Cepeda, durante la campaña electoral. FOTO X @IvanCepedaCast
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Iván Cepeda reconoció este miércoles su derrota electoral en Colombia frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ganó la presidencia por menos de un punto.
  • La aceptación del resultado llega tras finalizar el escrutinio que ratificó la victoria de De la Espriella, en una campaña tensa con denuncias de supuesta compra de votos.
  • Cepeda adelantó que su partido, el Pacto Histórico, liderará una firme oposición en el Congreso, mientras que el nuevo mandatario deberá negociar para formar una coalición.
Resumen generado con IA

El candidato Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y se impuso por menos de un punto porcentual de diferencia.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, declaró Cepeda en una declaración pública, antes de conocerse el escrutinio final de la elección, consignó la cadena DW.

Asimismo, el candidato oficialista sostuvo que la decisión fue adoptada “como un acto de responsabilidad democrática” y afirmó que busca contribuir “a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”.

En su intervención, Cepeda también señaló que el reconocimiento del resultado “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, en referencia al apoyo del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, al candidato ultraderechista y a denuncias de una supuesta campaña de compra de votos.

“El proceso de escrutinio, adelantado por las autoridades electorales, se encuentra prácticamente concluido”, agregó.

El dirigente del Pacto Histórico adelantó además que “ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”, al tiempo que confirmó que la fuerza política se consolidará como primera minoría en ambas cámaras, mientras el presidente electo buscará construir una coalición de gobierno.

Tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro habían pedido el domingo, tras el preconteo, cautela hasta la oficialización de los resultados. Posteriormente, la Registraduría informó que el escrutinio de primer nivel alcanzó una coincidencia del 99,997 % con el conteo preliminar.

La autoridad electoral sostuvo en un comunicado: “La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”, publicó la cadena CNN.

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