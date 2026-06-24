Cepeda reconoce la derrota y acepta el triunfo de De la Espriella en la presidencia de Colombia

La autoridad electoral sostuvo en un comunicado: “La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”, publicó la cadena CNN.