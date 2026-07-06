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Sportivo Guzmán aseguró el primer puesto y quedaron definidos los cruces de los playoffs

El "Juliano" empató 0-0 con San Martín y se quedó con el Grupo B del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles", evitando la primera llave de la fase eliminatoria. Además, Atlético Tucumán ganó, Tucumán Central se llevó el clásico frente a Amalia y quedaron confirmados los 10 cruces de los playoffs.

Tucumán Central.
Tucumán Central.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Sportivo Guzmán aseguró el primer puesto del Grupo B tras empatar 0-0 con San Martín en el Complejo Natalio Mirkin, cerrando la fase regular del Torneo Apertura.
  • El empate exime al "Juliano" de la primera fase eliminatoria. La jornada cerró con triunfos de Atlético Tucumán y Tucumán Central, definiendo los diez cruces de los playoffs.
  • Los cruces se disputarán en canchas neutrales con ventaja deportiva para los mejores clasificados, definiendo el camino hacia el título del Torneo Martín Macheta Robles.
Resumen generado con IA

Sportivo Guzmán se quedó con el Grupo B del Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" y evitó disputar la primera llave de los play offs. El equipo dirigido por Osvaldo Bernasconi igualó 0 a 0 frente a San Martín, en el Complejo Natalio Mirkin, en el cierre de la fase regular.

Con este resultado, Experimental, Sportivo Guzmán, Unión del Norte, Ateneo Parroquial Alderetes, Concepción FC y Graneros finalizaron en el primer puesto de sus respectivas zonas.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, Tucumán Central se quedó con el clásico del sur de la capital al derrotar como visitante a Amalia por 2 a 1. Felipe Estrada marcó los dos goles del vencedor, mientras que Jeremías Quinteros descontó para el conjunto "villero". De esta manera, el último campeón del Torneo Anual se clasificó en el cuarto puesto de su zona.

Por su parte, Atlético Tucumán venció como visitante a Argentinos del Norte por 3 a 1. Los goles del "Decano" fueron convertidos por Facundo Coman, Benjamín Olivera y Nahuel Herrera, mientras que Juan González anotó el descuento para el local.

La próxima instancia de los play offs se disputará en cancha neutral y contará con ventaja deportiva los primeros nombres, para el equipo mejor ubicado en la fase regular. Los cruces serán los siguientes.

Ñuñorco vs. Juventud Unida

Almirante Brown vs. Famaillá

Central Norte vs. Garmendia FC

Jorge Newbery vs. Unión Simoca

Atlético Concepción vs. Bella Vista

Atlético Tucumán vs. Villa Mitre

Deportivo Aguilares vs. Tucumán Central

Talleres vs. San Juan

San Fernando vs. Azucarera Argentina

San Martín vs. Deportivo Marapa.

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