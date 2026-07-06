Sportivo Guzmán aseguró el primer puesto y quedaron definidos los cruces de los playoffs

En otro de los encuentros destacados de la jornada, Tucumán Central se quedó con el clásico del sur de la capital al derrotar como visitante a Amalia por 2 a 1. Felipe Estrada marcó los dos goles del vencedor, mientras que Jeremías Quinteros descontó para el conjunto "villero". De esta manera, el último campeón del Torneo Anual se clasificó en el cuarto puesto de su zona.