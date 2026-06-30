Tucumán Central dio la gran sorpresa de la Liga Tucumana y le arruinó los planes a San Martín
Con un planteo sólido y total efectividad, el conjunto conducido por la dupla Estrada-Delgado se hizo fuerte en su casa y le quitó el invicto de la cima al "Santo". Un resultado ruidoso que festeja Sportivo Guzmán.
Resumen para apurados
- Tucumán Central derrotó 2-0 a San Martín como local en la penúltima fecha del Grupo B, quitándole el liderazgo de la Liga Tucumana de Fútbol a favor de Sportivo Guzmán.
- La derrota de San Martín coincidió con la goleada de Sportivo Guzmán por 4-0 ante Amalia, lo que posicionó a este último como único puntero del grupo con 25 unidades.
- La última fecha definirá el grupo con el cruce directo entre San Martín y Sportivo Guzmán, donde el Santo estará obligado a ganar para intentar recuperar el liderazgo.
La definición del Grupo B del torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol tendrá un cierre apasionante el próximo viernes. En la penúltima fecha, Sportivo Guzmán dio un paso clave al golear 4 a 0 a Amalia con dos tantos de Damián Perdiguero, uno de Paulo Ruiz y otro de Santino Lucena Chamorro. Con este triunfo, el equipo dirigido por Osvaldo Bernasconi quedó como único líder con 25 puntos. En tanto, San Martín dejó escapar la cima al caer 2 a 0 frente a Tucumán Central. Los goles del Rojo de Villa Alem los marcaron Felipe Estrada y Tomás Delgado.
Con estos resultados, Sportivo Guzmán encabeza las posiciones con 25 unidades, seguido por San Martín con 22 y Atlético Tucumán con 21. Más atrás aparecen Tucumán Central con 18, Argentinos del Norte con 15, San Antonio con 13 y Amalia con 12.
La última fecha del Grupo B ofrecerá tres encuentros decisivos. Amalia recibirá a Tucumán Central, San Martín será local frente al líder Sportivo Guzmán y Argentinos del Norte enfrentará a Atlético Tucumán.
Sportivo Guzmán depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto del grupo: un triunfo o un empate ante San Martín le asegurará el liderazgo. El conjunto de La Ciudadela, en cambio, está obligado a ganar para tener posibilidades de igualar la línea del puntero y definir la posición por el criterio de desempate. Atlético Tucumán, por su parte, ya no tiene posibilidades de alcanzar el primer lugar, aunque buscará finalizar segundo si derrota a Argentinos del Norte y San Martín no consigue la victoria.
La actividad continuará este miércoles desde las 16 con el Grupo C, donde se definirá quién será el primero, con los encuentros entre San Lorenzo de Delfín Gallo y San Juan, Garmendia FC frente a Atlético Concepción y Unión del Norte ante Lastenia. Además, se disputará el interzonal entre Cruz Alta y San Antonio.
Con mucho en juego y la clasificación en disputa, el Torneo Apertura "Martín Macheta Robles" ingresará en su jornada decisiva, donde se conocerán los líderes de las zonas y los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.