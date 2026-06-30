Tucumán Central dio la gran sorpresa de la Liga Tucumana y le arruinó los planes a San Martín

La definición del Grupo B del torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol tendrá un cierre apasionante el próximo viernes. En la penúltima fecha, Sportivo Guzmán dio un paso clave al golear 4 a 0 a Amalia con dos tantos de Damián Perdiguero, uno de Paulo Ruiz y otro de Santino Lucena Chamorro. Con este triunfo, el equipo dirigido por Osvaldo Bernasconi quedó como único líder con 25 puntos. En tanto, San Martín dejó escapar la cima al caer 2 a 0 frente a Tucumán Central. Los goles del Rojo de Villa Alem los marcaron Felipe Estrada y Tomás Delgado.