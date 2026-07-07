Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos

La expansión hacia Tucumán no fue un paso automático. Antes de desembarcar en cualquier localidad, la fundación evalúa qué otras posibilidades tiene el postulante si no accede a la beca. Aunque Tucumán tiene una institución de educación superior pública y de prestigio -la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)-, Díaz Fontau explicó que la apuesta por la Unsta responde a dos razones concretas: la solidez del equipo de voluntarios de Estudiantes Organizados en la provincia, y la convicción de que ampliar la oferta universitaria accesible es un desarrollo valioso. La respuesta de la Unsta superó las expectativas. “Para nuestra sorpresa, no solo están abriendo su línea de programas de becas sociales con nuestra propuesta, sino que han ofrecido 90 becas de cobertura completa para su universidad”, destacó.