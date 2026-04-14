Últimos días para inscribirse a las becas de la Escuela de Liderazgo y Comunicación Política:

Formarse y hacer carrera en política, comunicación y liderazgo sin costo ya es una posibilidad en Tucumán. La nueva Escuela de Liderazgo y Comunicación Política lanzó su primera convocatoria con un diplomado orientado a jóvenes con vocación pública. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán junto a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, está destinada a jóvenes del NOA interesados en formarse y participar en lo público. La propuesta busca brindar herramientas en liderazgo, participación ciudadana, gestión pública y comunicación estratégica.