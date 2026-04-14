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Últimos días para inscribirse a las becas de la Escuela de Liderazgo y Comunicación Política:

La Unsta y la municipio capitalino lanzaron una nueva escuela con un diplomado gratuito con cupos limitados. Está dirigido a jóvenes de 20 a 35 años y hay tiempo de inscribirse hasta el 19 de abril.

FORMACIÓN. El lanzamiento oficial de la Escuela se realizó el pasado 1° de abril. FORMACIÓN. El lanzamiento oficial de la Escuela se realizó el pasado 1° de abril. / MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Municipio de Tucumán y la UNSTA ofrecen becas para un diplomado en liderazgo y política hasta el 19 de abril, buscando formar a jóvenes de 20 a 35 años con vocación pública.
  • La iniciativa surge de un convenio institucional para brindar formación gratuita en gestión pública y comunicación. El programa dura cinco meses con modalidad mixta y cupos limitados.
  • El programa busca profesionalizar la vocación pública regional mediante el uso de datos e IA. Se espera que este espacio fortalezca la gestión estratégica en las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

Formarse y hacer carrera en política, comunicación y liderazgo sin costo ya es una posibilidad en Tucumán. La nueva Escuela de Liderazgo y Comunicación Política lanzó su primera convocatoria con un diplomado orientado a jóvenes con vocación pública. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán junto a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, está destinada a jóvenes del NOA interesados en formarse y participar en lo público. La propuesta busca brindar herramientas en liderazgo, participación ciudadana, gestión pública y comunicación estratégica.

Una propuesta para quienes quieren involucrarse

El diplomado en Gobernabilidad y Comunicación Política está dirigido a personas de entre 20 y 35 años, incluyendo estudiantes avanzados, profesionales, activistas sociales y funcionarios.

FORMACIÓN. La propuesta ofrece becas del 100% y las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de abril. FORMACIÓN. La propuesta ofrece becas del 100% y las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de abril. / CAPTURA DE PANTALLA

La convocatoria apunta tanto a quienes ya forman parte de espacios políticos o sociales como a quienes buscan dar sus primeros pasos, con el objetivo de profesionalizar su vocación pública y desarrollar capacidades para la gestión y la comunicación.

Qué se va a ver en el diplomado

El programa está organizado en cuatro ejes principales:

- Liderazgo

- Comunicación

- Gestión pública

- Participación ciudadana

A lo largo de la cursada se trabajará en herramientas concretas, desde cómo construir un mensaje hasta cómo diseñar proyectos o intervenir en escenarios reales.

Además, la currícula se divide en dos grandes trayectos. Por un lado, uno enfocado en innovación y gestión estratégica, con contenidos como gobierno abierto, uso de datos, inteligencia artificial en la administración pública, desarrollo productivo y políticas ambientales.

Por otro, un trayecto orientado a la comunicación política y el liderazgo, con temas como diseño de campañas, construcción de narrativas, gestión de crisis y entrenamiento ante medios.

Una escuela que recién empieza

La Escuela de Liderazgo y Comunicación Política es una iniciativa nueva que surge a partir de un convenio entre el Municipio y la Unsta, con la idea de articular formación académica y práctica en gestión pública.

El lanzamiento oficial se realizó el 1 de abril y contó con la participación de la intendente Rossana Chahla, quien destacó la importancia de generar espacios para las nuevas generaciones.

Cómo es la inscripción

La inscripción se realiza a través de un formulario online que funciona como instancia de selección: https://docs.google.com/forms/d/

No es un currículum tradicional. Además de datos básicos, como si sos estudiante o graduado, incluye preguntas pensadas para conocer mejor a cada postulante.

Se valoran especialmente las motivaciones, los intereses y el vínculo con lo público. Es decir, más que la experiencia, importa el interés y el compromiso.

La convocatoria está abierta hasta el domingo 19 de abril a las 23.59. Los cupos son limitados y quienes sean preseleccionados pasarán a una instancia de entrevistas con el comité académico. Los resultados se comunicarán por WhatsApp y correo electrónico.

Modalidad y cursada

El programa tendrá una duración de cinco meses y se dictará en modalidad mixta, combinando clases presenciales y virtuales.

Las actividades se desarrollarán los viernes de 18 a 20 y los sábados de 9 a 13, e incluirán también masterclasses con invitados especiales y referentes del ámbito político y académico.

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