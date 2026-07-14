La UNT difundió la inscripción a becas para estudiantes que quieran investigar

Resumen para apurados
- La UNT abrió la inscripción hasta el 12 de agosto para las becas EVC-CIN del Consejo Interuniversitario Nacional, destinadas a estudiantes que deseen iniciarse en investigación.
- Los seleccionados realizarán un plan de trabajo de 12 meses con dedicación de 12 horas semanales y estipendio mensual, bajo la dirección de un docente de su universidad.
- Esta iniciativa busca promover la incorporación temprana de jóvenes a proyectos acreditados, fortaleciendo el desarrollo científico y la formación académica en el país.
Para quienes cursan una carrera en una universidad pública y quieren dar sus primeros pasos en investigación, ya se encuentra habilitada la inscripción 2026 a las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), una iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional destinada a estudiantes interesados en incorporarse a proyectos científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos.
La postulación estará disponible hasta el 12 de agosto. Durante ese período, quienes quieran presentarse deberán completar los formularios correspondientes, elaborar un plan de trabajo, reunir la documentación solicitada y contar con los avales establecidos en el reglamento.
A quiénes está dirigida la convocatoria
Las Becas EVC-CIN están pensadas para estudiantes de carreras de grado de universidades públicas que quieran comenzar una experiencia formal dentro de un equipo de investigación. La propuesta busca promover la incorporación temprana de jóvenes a proyectos acreditados por las instituciones universitarias y fortalecer la formación científica desde la etapa estudiantil.
La convocatoria incluye distintas áreas del conocimiento, como Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales, Humanidades y disciplinas vinculadas al arte y la innovación.
Cómo será la experiencia
Las personas seleccionadas desarrollarán una beca de 12 meses en la universidad donde cursan sus estudios. La actividad se realizará bajo la dirección de un docente investigador o investigadora, que acompañará el plan de trabajo presentado durante la inscripción.
La beca contempla una dedicación de 12 horas semanales y el pago de un estipendio mensual durante todo el período de ejecución. El objetivo no es solo otorgar una ayuda económica, sino también ofrecer una primera experiencia concreta en investigación, con tareas vinculadas a un proyecto ya acreditado.
Qué hay que presentar
Para postularse, los estudiantes deben completar la inscripción en línea a través del sitio oficial de las Becas EVC-CIN. Allí se encuentran disponibles el reglamento, las bases, el instructivo, el cronograma y los modelos de formularios necesarios para cargar la postulación.
Entre la documentación requerida se incluye el certificado analítico, la certificación de rendimiento académico, el plan de trabajo, los antecedentes y los avales correspondientes. Desde la UNT recomendaron revisar con tiempo los requisitos para evitar demoras en la carga de archivos o en la obtención de firmas.
Fechas clave y consultas
Además del cierre de la inscripción en línea, previsto para el 12 de agosto a las 13 horas, quienes se postulen por la UNT deberán presentar la ficha firmada ante la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica hasta el 19 de agosto. Luego se realizarán las etapas de evaluación regional, publicación de resultados y adjudicación.
Según el cronograma del CIN, el inicio de las becas está previsto para el 1 de diciembre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar el instructivo y acceder al sistema de inscripción en el sitio oficial de las Becas EVC-CIN.
En la UNT, las consultas se reciben a través de la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, al correo alejandraromero@ct.unt.edu.ar