La UNT difundió la inscripción a becas para estudiantes que quieran investigar

Fechas clave y consultas

Además del cierre de la inscripción en línea, previsto para el 12 de agosto a las 13 horas, quienes se postulen por la UNT deberán presentar la ficha firmada ante la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica hasta el 19 de agosto. Luego se realizarán las etapas de evaluación regional, publicación de resultados y adjudicación.