Adiós a los discos de PlayStation: el golpe a los jugadores rurales y a la cultura del coleccionismo en Tucumán

Lo concreto es que el anuncio oficial ya se hizo hace un par de días en las redes sociales de la marca, lo que generó revuelo en el mundo virtual, pero no tanto en el real. Al menos, es la sensación que le queda al vendedor. "No, nadie preguntó", aseguró sobre la noticia. El escepticismo también viene por el lado del "gambeteo" que desde hace tiempo se hace con la presentación de GTA 6, el entretenimiento de la empresa Rockstar que creó el videojuego más popular de los últimos años y que parece no tener superación. La reflexión es que los grandes pueden anunciar, pero de ahí a concretar hay una brecha.