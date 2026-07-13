Adiós a los discos de PlayStation: el golpe a los jugadores rurales y a la cultura del coleccionismo en Tucumán

Resumen para apurados
- Sony anunció que en 2028 dejará de fabricar discos de PlayStation para vender solo en formato digital, afectando a usuarios globales y locales por problemas de conectividad.
- La medida afecta a usuarios de Tucumán sin internet de alta velocidad para descargar juegos de más de 100 GB, amenazando además a la histórica cultura del coleccionismo.
- Esta decisión marca el fin del formato físico e impulsará a otras marcas al mercado digital, profundizando la brecha tecnológica para los usuarios con conexiones limitadas.
"No va a pasar", asegura el encargado de uno de los negocios de videojuegos más populares de la provincia. Como en todo el mundo, en su local pasa lo mismo que en cualquier otro de este rubro: la marca PlayStation es la más vendida. La seguridad de su afirmación tiene que ver con el anuncio de la compañía japonesa de que desde 2028 ya no se fabricarán discos y solamente se podrán adquirir mediante soportes digitales.
El comerciante que trabaja en el conocido local de la galería del microcentro tucumano está apostado tras el mostrador. A sus espaldas, en los estantes, hay un par de decenas de cajitas. Esas portan los discos de varios títulos deportivos, de historias del lejano oeste, de acción, combates rápidos, aventura, exploración, acertijos y simulación (vida real o conducción), que son los que más piden los tucumanos.
Lo concreto es que el anuncio oficial ya se hizo hace un par de días en las redes sociales de la marca, lo que generó revuelo en el mundo virtual, pero no tanto en el real. Al menos, es la sensación que le queda al vendedor. "No, nadie preguntó", aseguró sobre la noticia. El escepticismo también viene por el lado del "gambeteo" que desde hace tiempo se hace con la presentación de GTA 6, el entretenimiento de la empresa Rockstar que creó el videojuego más popular de los últimos años y que parece no tener superación. La reflexión es que los grandes pueden anunciar, pero de ahí a concretar hay una brecha.
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El planteo tendrá respuesta en noviembre, fecha en que fue fijado el estreno del juego. Del anuncio de PlayStation falta mucho para dilucidarlo, pero es muy difícil que la migración no se produzca. Y es muy probable que otras marcas potentes tomen el mismo rumbo.
El problema de la conectividad
"La persona que viene a comprar y que vive en el campo va a seguir teniendo los discos", insiste el vendedor, casi irritado en el diálogo. Una vez entendida la situación futura, el análisis aumenta en calidad. Lo que el vendedor experto plantea es uno de los principales puntos que critican los usuarios.
No todo el mundo tiene conexiones de fibra óptica de alta velocidad o descargas ilimitadas. Con juegos que ya superan fácilmente los 100 GB o 150 GB, depender exclusivamente de la descarga digital va a ser una pesadilla para jugadores que vivan en zonas rurales o con infraestructuras de internet limitadas.
El "gamer rural" es uno de los grandes perdedores con la decisión de dejar de comercializar los juegos en soporte físico. Tendrá el dispositivo, pero ya no solo necesitará el enchufe, también una conexión a internet, algo común en la ciudad. Sin embargo, también en lo urbano hay quejas.
Los usuarios se basan en lo que históricamente los sedujo y estremeció: la conservación y una cultura del videojuego. Los jugadores consideran que se pierde una experiencia material relacionada con la oportunidad de coleccionar, compartir y preservar títulos para generaciones futuras.
El anuncio oficial de PlayStation
Después de enero de 2028, los nuevos juegos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como a través de distribuidores autorizados. Esta transición no afectará a los juegos que ya se hayan lanzado o que se lancen en formato físico antes de enero de 2028.
"Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo, ya que la preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos físicos", publicó el blog oficial de PlayStation. "Como respuesta a la evolución de las preferencias de los consumidores, los nuevos juegos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como en distribuidores autorizados", aporta más detalles el comunicado.