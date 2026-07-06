Racing presentó a Matías Kranevitter como refuerzo: firmó por un año y ya se sumó al plantel

Resumen para apurados
- Racing Club oficializó este lunes en Avellaneda la incorporación del volante Matías Kranevitter por una temporada, ante la necesidad de reforzar el mediocampo del plantel.
- El mediocampista de 33 años llegó libre del Fatih Karagümrük de Turquía tras la salida de Bruno Zuculini, siendo el tercer refuerzo del club en este mercado de pases.
- Racing apuesta por la experiencia de Kranevitter para consolidar su mediocampo y aspirar a protagonizar tanto los torneos locales como las competencias internacionales.
Racing continúa reforzando su plantel para afrontar el segundo semestre del año y este lunes oficializó la incorporación de Matías Kranevitter. El experimentado mediocampista, de 33 años, llegó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía y firmó un contrato por una temporada con la Academia.
La llegada del ex River respondió a un pedido puntual del entrenador Juan Pablo Vojvoda, que buscaba incorporar un volante central para reforzar una zona del campo que había quedado debilitada en las últimas semanas.
Racing encontró al reemplazante de Bruno Zuculini
La dirigencia aceleró las gestiones luego de la salida de Bruno Zuculini, quien continuará su carrera en Nacional de Montevideo, y de la lesión de Alan Forneris. Con esas bajas, el cuerpo técnico apenas contaba con Santiago Sosa y el juvenil Bautista Pérez como opciones naturales para ocupar el mediocampo defensivo.
En ese contexto, Kranevitter apareció como una oportunidad de mercado. El tucumano quedó en libertad de acción tras el descenso del Fatih Karagümrük en el fútbol turco y arribó sin costo de transferencia. Después de superar la revisión médica, estampó la firma y quedó a disposición de Vojvoda.
Durante su última temporada en Turquía disputó 26 partidos oficiales y convirtió un gol. Antes de esa experiencia había jugado en River Plate, club del que se marchó luego de que Marcelo Gallardo decidiera no tenerlo en cuenta para el nuevo proyecto deportivo.
El tercer refuerzo de la Academia
Con la incorporación de Kranevitter, Racing ya suma tres caras nuevas en el actual mercado de pases. Anteriormente había concretado las llegadas de Ulises Ortegoza, adquirido desde Talleres de Córdoba, y del lateral uruguayo Alfonso Espino, quien arribó con el pase en su poder tras su paso por el fútbol español.
El club presentó oficialmente al mediocampista a través de sus redes sociales. En las imágenes difundidas se lo pudo ver junto al presidente Diego Milito y al director deportivo Sebastián Saja, quienes le dieron la bienvenida en el Cilindro de Avellaneda.
Ahora, el desafío de Kranevitter será recuperar continuidad y transformarse en una pieza importante dentro del esquema de Vojvoda. Racing apuesta por su experiencia y jerarquía para fortalecer el mediocampo en una temporada en la que buscará pelear tanto en el ámbito local como en las competencias internacionales.