Racing presentó a Matías Kranevitter como refuerzo: firmó por un año y ya se sumó al plantel

Racing continúa reforzando su plantel para afrontar el segundo semestre del año y este lunes oficializó la incorporación de Matías Kranevitter. El experimentado mediocampista, de 33 años, llegó con el pase en su poder luego de finalizar su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía y firmó un contrato por una temporada con la Academia.