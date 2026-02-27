Insólito momento en el fútbol turco: el tucumano Matías Kranevitter se negó a ser reemplazado en pleno partido

El nombre de Matías Kranevitter protagonizó un episodio que generó sorpresa y polémica en la Superliga de Turquía. En la derrota 3-1 de Fatih Karagümrük ante Trabzonspor, el mediocampista tucumano quedó en el centro de la escena tras negarse a ser reemplazado en pleno primer tiempo, pese a que el cambio ya había sido anunciado.
El partido, correspondiente a la fecha 24, estaba 1-1 cuando el volante de 32 años sintió una molestia física cerca de la media hora. El entrenador Aleksandar Stanojević decidió mandar a calentar a los suplentes y, a los 34 minutos, el cartel luminoso indicó su salida para el ingreso de Berkay Özcan.
Sin embargo, Kranevitter no aceptó la decisión. Miró hacia el banco con gesto de sorpresa, hizo señas de que podía continuar y hasta le indicó a su compañero que regresara al banco de suplentes. Incluso cuando el árbitro se acercó para acompañarlo hacia la línea de salida, el tucumano insistió en permanecer en el campo. Tras unos segundos de incertidumbre y bajo los silbidos de los hinchas locales, el cambio quedó sin efecto y Özcan volvió a sentarse. El técnico, según se vio, terminó pidiéndole disculpas al jugador.
De todos modos, la situación se resolvió en el entretiempo. Kranevitter fue reemplazado y no regresó para disputar el complemento. El episodio abrió interrogantes sobre su relación con el cuerpo técnico y dejó un clima de tensión en un equipo que atraviesa un momento delicado.
El presente del conjunto de Estambul es complejo ya que marcha último en la tabla con 13 unidades, producto de tres victorias, cuatro empates y 17 derrotas, y está comprometido con el descenso.
Kranevitter había llegado en septiembre tras rescindir su contrato con River, donde no era tenido en cuenta en el último tramo. Desde su arribo a Turquía disputó 18 partidos y convirtió un gol, afianzándose como titular.