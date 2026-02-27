Insólito momento en el fútbol turco: el tucumano Matías Kranevitter se negó a ser reemplazado en pleno partido

Sin embargo, Kranevitter no aceptó la decisión. Miró hacia el banco con gesto de sorpresa, hizo señas de que podía continuar y hasta le indicó a su compañero que regresara al banco de suplentes. Incluso cuando el árbitro se acercó para acompañarlo hacia la línea de salida, el tucumano insistió en permanecer en el campo. Tras unos segundos de incertidumbre y bajo los silbidos de los hinchas locales, el cambio quedó sin efecto y Özcan volvió a sentarse. El técnico, según se vio, terminó pidiéndole disculpas al jugador.