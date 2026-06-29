Neymar se burló del matemático que había pronosticado la eliminación de Brasil

Brasil sufrió más de la cuenta para vencer 2-1 a Japón y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, una vez consumada la clasificación, Neymar aprovechó los festejos para responderle a uno de los personajes que más repercusión había generado en la previa: el matemático Joachim Klement, quien había pronosticado que la selección asiática eliminaría a la "Verdeamarela".