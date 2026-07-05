Alfajores Abuela Haure: los mejores de Termas, hechos por sus nietos con la receta de la abuela

Quienes visitan Termas de Río Hondo, uno de los destinos turísticos más importantes del Norte argentino, no solo disfrutan de sus aguas termales y de sus múltiples atractivos, sino que también encuentran sabores que ya forman parte de la identidad de la ciudad. Entre ellos sobresalen los Alfajores Abuela Haure, una marca que, con el paso de los años, se convirtió en un verdadero símbolo para quienes buscan llevarse un recuerdo del lugar.
Actualmente, la tercera generación de alfajoreros, integrada por Víctor y Claudia Haure, está al frente de la empresa. Mantienen viva la tradición de una receta familiar, incorporando al mismo tiempo nuevas tecnologías que les permiten aumentar la producción sin perder la calidad que caracteriza a sus productos y continuar difundiendo el legado de sus abuelos.
Los Alfajores Abuela Haure son reconocidos por su delicioso chocolate y su generoso relleno de dulce de leche. Cada unidad atraviesa una minuciosa inspección de calidad y se elabora con cantidades exactas, garantizando el sabor que los distingue. Cada alfajor contiene 40 gramos de relleno de dulce de leche y la producción alcanza los 4.200 alfajores por semana, reflejando el crecimiento de una empresa que mantiene intacta su esencia artesanal.
La historia continúa escribiéndose con la incorporación de la cuarta generación de la familia. Los hijos de Claudia y Víctor ya comenzaron a involucrarse en el trabajo de la fábrica, asegurando la continuidad de una tradición que demuestra que cuando un producto se elabora con dedicación y pasión, logra perdurar en el tiempo y convertirse en parte de la historia.
Hoy, hablar de Termas de Río Hondo también es hablar de los Alfajores Abuela Haure, un producto que representa el sabor de la ciudad y que continúa conquistando a quienes la visitan, generación tras generación.
Los Alfajores Abuela Haure pueden conseguirse en la fábrica ubicada en Juan Bautista Alberdi 986 o en su sucursal de Rivadavia 167, ambas en la ciudad de Termas de Río Hondo.