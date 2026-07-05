Alfajores Abuela Haure: los mejores de Termas, hechos por sus nietos con la receta de la abuela

Quienes visitan Termas de Río Hondo, uno de los destinos turísticos más importantes del Norte argentino, no solo disfrutan de sus aguas termales y de sus múltiples atractivos, sino que también encuentran sabores que ya forman parte de la identidad de la ciudad. Entre ellos sobresalen los Alfajores Abuela Haure, una marca que, con el paso de los años, se convirtió en un verdadero símbolo para quienes buscan llevarse un recuerdo del lugar.