Copa del Mundo

Dirigió a Messi en Miami, pero lo persigue una polémica: quién será el árbitro de Argentina-Cabo Verde

El canadiense Drew Fischer impartirá justicia este viernes. Acumula más de 200 partidos en la MLS, pero arrastra un polémico antecedente por favorecer a México en 2023.

EL ELEGIDO. El canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el duelo entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.
EL ELEGIDO. El canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el duelo entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • La FIFA designó al canadiense Drew Fischer para arbitrar el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Argentina y Cabo Verde este viernes en Miami.
  • Fischer dirigió a Messi en la MLS, pero arrastra una polémica de 2023 tras presionar como VAR para extender el tiempo de adición en un cruce entre México y Honduras.
  • El referí, que debuta en una Copa del Mundo, afronta el desafío de impartir justicia en el primer partido eliminatorio de la selección argentina defensora del título.
Resumen generado con IA

La FIFA confirmó que Drew Fischer es el designado para arbitrar el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Nacido en Calgary (Canadá), Fischer cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol norteamericano. Es un rostro habitual en los encuentros de la Major League Soccer (MLS), liga en la que acumula 229 partidos dirigidos y es árbitro internacional desde 2015. De hecho, el canadiense tiene un cruce reciente con tintes históricos para el capitán argentino: fue el juez principal en la victoria 3-1 de Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps, resultado que le otorgó a Lionel Messi su primer título de liga en Estados Unidos.

Sin embargo, el currículum del norteamericano cuenta con un antecedente complejo que despertó suspicacias en la región. Ocurrió en 2023, durante un polémico cruce de cuartos de final de la Concacaf Nations League entre México y Honduras. En aquella ocasión, Fischer estuvo a cargo del VAR y presionó al árbitro principal, el salvadoreño Iván Barton, para extender el tiempo de adición de manera inusual.

"El canadiense me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron, el VAR me volvió a llamar y me dijo 'Barton, tenés que dar dos minutos más'", confesó el referí salvadoreño tiempo después. 

En el décimo minuto de adición, México logró el empate que forzó los penales y le dio la clasificación, desatando el fastidio de todo Honduras. Días más tarde, la entidad regional buscó disipar las críticas designándolo para dirigir la final de ese torneo, cuando Estados Unidos venció 2-0 al seleccionado azteca.

Con la camiseta albiceleste registra un solo antecedente, de carácter amistoso, en la antesala de la Copa América 2024. Fischer impartió justicia en Philadelfia en el triunfo 1-0 del equipo de Lionel Scaloni sobre Ecuador, con gol de Ángel Di María.

En la actual Copa del Mundo, que representa el debut absoluto de Fischer en la máxima cita intercontinental, el canadiense ya dirigió dos compromisos de la fase de grupos: la victoria de Francia 3-0 ante Irak y el ajustado triunfo de Croacia 2-1 sobre Ghana. A su vez, el año pasado estuvo presente en el Mundial de Clubes desarrollado en tierras estadounidenses, donde controló el triunfo de Botafogo sobre Paris Saint-Germain y la victoria de Al-Ain ante Wydad. 

Este viernes, en Miami, tendrá la responsabilidad de llevar las riendas del primer cruce a todo o nada para los vigentes campeones del mundo.

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