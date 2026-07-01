Dirigió a Messi en Miami, pero lo persigue una polémica: quién será el árbitro de Argentina-Cabo Verde

Nacido en Calgary (Canadá), Fischer cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol norteamericano. Es un rostro habitual en los encuentros de la Major League Soccer (MLS), liga en la que acumula 229 partidos dirigidos y es árbitro internacional desde 2015. De hecho, el canadiense tiene un cruce reciente con tintes históricos para el capitán argentino: fue el juez principal en la victoria 3-1 de Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps, resultado que le otorgó a Lionel Messi su primer título de liga en Estados Unidos.