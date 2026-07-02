Estados Unidos ganó y sigue soñando en su Mundial

Estados Unidos confirmó que está dispuesto a ser protagonista en su propio Mundial. El seleccionado dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino derrotó con autoridad por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina en San Francisco, se metió en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y dio un paso más en el sueño de llegar lejos ante su gente. El triunfo, construido con personalidad y buen fútbol, tuvo un sabor especial porque el conjunto norteamericano supo sobreponerse a la expulsión de una de sus principales figuras, Folarin Balogun, que además se perderá el próximo compromiso frente a Bélgica.