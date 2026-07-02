Estados Unidos ganó y sigue soñando en su Mundial

Estados Unidos confirmó que está dispuesto a ser protagonista en su propio Mundial. El seleccionado dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino derrotó con autoridad por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina en San Francisco, se metió en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y dio un paso más en el sueño de llegar lejos ante su gente. El triunfo, construido con personalidad y buen fútbol, tuvo un sabor especial porque el conjunto norteamericano supo sobreponerse a la expulsión de una de sus principales figuras, Folarin Balogun, que además se perderá el próximo compromiso frente a Bélgica.
El equipo local mostró una imagen sólida durante gran parte del encuentro. Controló la pelota, generó las situaciones más claras y golpeó en los momentos justos para sellar una clasificación que nunca pareció correr demasiado peligro, incluso cuando debió afrontar más de media hora con un futbolista menos.
Desde el pitazo inicial, el partido se jugó con un ritmo intenso. Estados Unidos salió decidido a imponer condiciones y apenas a los tres minutos Christian Pulisic avisó con un potente remate desde el borde del área que se desvió en un defensor y pasó muy cerca del arco defendido por Nikola Vasilj.
Bosnia y Herzegovina respondió rápidamente y dejó en claro que no iba a resignarse. Ermedin Demirovic sacó un fuerte disparo que fue desviado al tiro de esquina y, poco después, Armin Gigovic sorprendió con un córner muy cerrado que estuvo cerca de transformarse en un gol olímpico, obligando a la defensa estadounidense a reaccionar con rapidez.
Arranque equilibrado
Sin embargo, después de ese arranque equilibrado, el desarrollo comenzó a inclinarse claramente hacia el conjunto dirigido por Pochettino. Con Weston McKennie dominando el mediocampo, el desequilibrio de Pulisic por las bandas y la movilidad permanente de Balogun en el ataque, Estados Unidos empezó a monopolizar la posesión y a instalarse cerca del área rival.
A los 17 minutos llegó una de las primeras grandes oportunidades para abrir el marcador. McKennie encontró espacio para sacar un remate peligroso, pero Vasilj respondió con una gran intervención para mantener el empate.
El dominio norteamericano continuó creciendo y el gol parecía cuestión de tiempo. A los 31 minutos, Balogun llegó a convertir luego de una buena combinación ofensiva, aunque el festejo quedó rápidamente anulado por una posición adelantada.
Lejos de desanimarse, el dueño de casa siguió atacando. Pulisic tuvo una ocasión inmejorable a los 39 minutos, aunque optó por enviar un centro cuando tenía espacio suficiente para definir al arco, desperdiciando una oportunidad muy favorable.
La insistencia encontró finalmente recompensa cuando se acercaba el descanso. A los 45 minutos, Balogun aprovechó una pelota que había quedado viva dentro del área, reaccionó antes que todos y definió para establecer el 1 a 0, desatando el festejo del público estadounidense.
El delantero estuvo muy cerca de ampliar la ventaja antes del entretiempo. Ya en tiempo de descuento, conectó un nuevo remate que superó al arquero, aunque el travesaño le negó el segundo gol de su cuenta personal.
Con la ventaja en el marcador, Estados Unidos salió decidido a controlar el trámite durante el complemento. Continuó manejando la pelota y parecía tener el encuentro bajo control, pero el panorama cambió abruptamente a los ocho minutos. Balogun llegó tarde a disputar una pelota y terminó pisando con fuerza a Tarik Muharemovic. El árbitro, a instancia del VAR, no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, dejando al conjunto norteamericano con diez futbolistas y obligando a Pochettino a reorganizar rápidamente el equipo.
Cambió el panorama
La expulsión modificó por completo el desarrollo. Bosnia y Herzegovina adelantó sus líneas y asumió el protagonismo en busca del empate, mientras Estados Unidos apostó por replegarse, mantener el orden defensivo y aprovechar los espacios para salir de contraataque.
Pese a tener un hombre de más, el conjunto europeo nunca encontró claridad en los últimos metros. Le faltó precisión para romper la resistencia estadounidense y apenas logró inquietar de manera aislada a una defensa que respondió con firmeza cada vez que fue exigida.
Cuando el partido entraba en su tramo decisivo y Bosnia intentaba empujar con más voluntad que ideas, llegó el golpe definitivo. A los 36 minutos del segundo tiempo, Malik Tillman ejecutó un tiro libre con gran precisión. La pelota sorprendió a Vasilj, que reaccionó tarde, y terminó en el fondo de la red para decretar el 2 a 0 y sentenciar definitivamente la clasificación.
El tanto terminó de derrumbar las esperanzas europeas y permitió que Estados Unidos administrara los minutos finales sin mayores sobresaltos, celebrando junto a su público el pasaje a los octavos de final.
Ahora el desafío será mucho mayor. En la próxima instancia enfrentará a Bélgica, un rival más fuerte. Para ese compromiso, Pochettino tendrá un problema importante: no podrá contar con Balogun, autor del primer gol y una de las piezas ofensivas más desequilibrantes del equipo, quien será suspendido tras la expulsión. La baja obligará al DT a buscar alternativas para reemplazar a un delantero que venía siendo determinante, en un duelo que exigirá la mejor versión de Estados Unidos para seguir alimentando la ilusión de avanzar en el Mundial.