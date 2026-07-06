Una semana en celeste y blanco

Hoy como ayer, Tucumán sigue siendo el epicentro histórico de un país democrático y amplio con todos aquellos que quieran poblar el país. Tal ha sido la enunciación el Acta de Declaración de la Independencia: “Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.