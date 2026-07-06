Opinión›› EDITORIAL

Una semana en celeste y blanco
Hace 5 Hs

Embanderado es la costumbre cívica y popular de exhibir la bandera nacional en los frentes de casas, edificios y comercios durante fechas patrias o eventos relevantes. En la Argentina, esta práctica simboliza el sentido de pertenencia, alegría y respeto hacia los valores históricos y tradicionales de la nación. Esta semana, aquella vieja tradición cobra un significado especial: San Miguel de Tucumán se convertirá en la Capital Simbólica de la República Argentina.

La fiebre por el Mundial de Fútbol ha llevado a muchas familias a colocar la enseña patria en los frentes de sus viviendas. La argentinidad es un sentimiento que no sólo debe despertarse cada cuatro años, sino también en cada ocasión en que la historia nos convoque. El sentir patrio fue transmitido de generación en generación desde que la bandera fue creada en Rosario, el 27 de febrero de 1812. Representa un signo de pertenencia y de libertad, ya que en varios países del planeta no se permite el uso periódico y público de este tipo de símbolos. De allí que cobra más fuerza la necesidad de hacerlo, ya que el jueves se conmemorará el 210° de la Declaración de la Independencia.

Mediante el decreto 81, en 1991 el entonces presidente Carlos Menem declaró a San Miguel de Tucumán como Capital de la República, con carácter simbólico, los días 8 y 9 de julio de cada año. Esto se viene cumpliendo en décadas. Incluso en el Congreso hay proyectos que impulsan una ley que torne a esas fechas como obligatorias, reafirmando a Tucumán como “Cuna de la Independencia”.

La Declaración de la Independencia se realizó en un contexto sumamente adverso, con el avance de las tropas realistas en el continente americano. De ahí el reclamo de San Martín -que estaba organizando en Cuyo al Ejército que luego cruzaría Los Andes para vencer a los realistas en Chile y Perú- para que los congresales declararan con urgencia la Independencia. Una realidad externa tan apremiante requería una rotunda voluntad de emancipación.

La situación no era menos conflictiva en el plano interno, se destaca en el sitio de la Biblioteca Nacional de Maestros. De hecho, el lema que inspiraba a la voluntad de sancionar una Constitución por parte del Congreso de Tucumán era “Fin de la revolución, principio del orden”, una consigna lo suficientemente indicativa de que el proceso revolucionario iniciado en 1810 había dado lugar a fuertes tensiones internas. A lo largo de su historia, la Argentina ha vivido una serie de tensiones, pero siempre prevaleció aquel sentimiento de argentinidad.

Hoy como ayer, Tucumán sigue siendo el epicentro histórico de un país democrático y amplio con todos aquellos que quieran poblar el país. Tal ha sido la enunciación el Acta de Declaración de la Independencia: “Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.

La bandera es un símbolo que nos une y nos identifica, en épocas de Mundiales y mucho más en fechas patrias. De allí la tradición de engalanar cada edificio con los colores celeste y blanco.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña
1

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Galería multimedia: una nueva vida para las extraordinarias creaciones de Lola Mora
2

Galería multimedia: una nueva vida para las extraordinarias creaciones de Lola Mora

Juegos y dibujos que denuncian una verdad
3

Juegos y dibujos que denuncian una verdad

“La puerta del aprendizaje es la atención”
4

“La puerta del aprendizaje es la atención”

5

Argentina y la Fórmula 1

Ranking notas premium
Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
1

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

Intenciones, estrategias y apellidos en los tres distritos opositores de Tucumán
2

Intenciones, estrategias y apellidos en los tres distritos opositores de Tucumán

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
3

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante
4

Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante

Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán
5

Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán

Más Noticias
En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Joaquín Pantuso: el pastelero detrás de las les fruits que conquistaron las redes

Joaquín Pantuso: el pastelero detrás de las les fruits que conquistaron las redes

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

La pereza: Pensar cuesta; pensar por nosotros mismos duele mucho más

La pereza: Pensar cuesta; pensar por nosotros mismos duele mucho más

La increíble historia de un beso

La increíble historia de un beso

¿Qué es una “operación política”?

¿Qué es una “operación política”?

Ricardo Güiraldes y el verso libre en español

Ricardo Güiraldes y el verso libre en español

Comentarios